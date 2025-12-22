Підсумки мирних перемовин у США: головне за ніч
«Главком» зібрав головні події ночі проти 22 грудня, щоб ви були в курсі актуальних нови
Українська, американська та російські сторони підсумували переговори у Флориді, поблизу Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд, дрони атакували морський порт у Краснодарському краї, Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні.
Переговори у Маямі
Цими вихідними у Флориді пройшли переговори між переговірниками з України, США та Європи. Закінчення російсько-української війни та встановлення тривалого миру в Україні, гарантії безпеки стали ключовими темами перемовин. Зустрічі з американцями та європейцями підсумував секретар РНБО, очільник української делегації Рустем Умєров.
За словами Умєрова, українська делегація «провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей» з американськими та європейськими партнерами.
Посланець глави Кремля Путіна Кирило Дмітрієв завершив переговори у Флориді щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Він натякнув на наступний рауд переговорів. Ймовірно, наступна серія зустрічів відбудеться у Москві.
Як зазначає Віткофф, протягом двох днів у Флориді відбулися «продуктивні й конструктивні зустрічі» між російським посланцем Кіріллом Дмитрієвим та американською делегацією.
Поблизу Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд
Поблизу Коростеня стався схід вантажного поїзда з колії. Причини інциденту наразі з’ясовуються.
Через так званий «негабарит» на суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда №45/46 Харків – Ужгород була змушена екстрено зупинити рух. У результаті з колії зійшов локомотив пасажирського поїзда.
Серед пасажирів травмованих немає. Водночас одна пасажирка отримала поріз склом – медичну допомогу їй надали на місці.
Під час інциденту травмувалися машиніст і помічник машиніста вантажного поїзда. Обох госпіталізували, поруч із ними перебувають колеги.
Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 21 грудня. Однією з головних тем розмови стало питання пошуку шляхів для «справедливого і тривалого завершення» війни в Україні.
Як повідомила пресслужба британського уряду, під час бесіди Стармер поінформував Трампа про роботу «коаліції охочих», метою якої є підтримка мирної угоди та забезпечення стабільного припинення бойових дій.
Дрони атакували морський порт у Краснодарському краї
Цієї ночі у Краснодарському краї, в селищі Волна, розташованому на Таманському півострові, було пошкоджено трубопровід на одному з терміналів морського порту «Тамань».
Оперативний штаб регіону повідомляє, що в результаті удару сталося загоряння, площа якого склала 100 кв. м. На місці події працюють оперативні та спеціальні служби.
Не уточнюється, який саме термінал постраждав, але відомо, що в порту є термінали для перевалки нафтопродуктів, зрідженого вуглеводневого газу, аміаку та інших товарів.
