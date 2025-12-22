Головна Країна Події в Україні
Підсумки мирних перемовин у США: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Підсумки мирних перемовин у США: головне за ніч
Українська, американська та російські сторони підсумували переговори у США
колаж: glavcom.ua

«Главком» зібрав головні події ночі проти 22 грудня, щоб ви були в курсі актуальних нови

Українська, американська та російські сторони підсумували переговори у Флориді, поблизу Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд, дрони атакували морський порт у Краснодарському краї, Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні.

Переговори у Маямі

Цими вихідними у Флориді пройшли переговори між переговірниками з України, США та Європи. Закінчення російсько-української війни та встановлення тривалого миру в Україні, гарантії безпеки стали ключовими темами перемовин. Зустрічі з американцями та європейцями підсумував секретар РНБО, очільник української делегації Рустем Умєров.

За словами Умєрова, українська делегація «провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей» з американськими та європейськими партнерами.

Посланець глави Кремля Путіна Кирило Дмітрієв завершив переговори у Флориді щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Він натякнув на наступний рауд переговорів. Ймовірно, наступна серія зустрічів відбудеться у Москві.

Як зазначає Віткофф, протягом двох днів у Флориді відбулися «продуктивні й конструктивні зустрічі» між російським посланцем Кіріллом Дмитрієвим та американською делегацією.

Поблизу Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд

Поблизу Коростеня стався схід вантажного поїзда з колії. Причини інциденту наразі з’ясовуються. 

Через так званий «негабарит» на суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда №45/46 Харків – Ужгород була змушена екстрено зупинити рух. У результаті з колії зійшов локомотив пасажирського поїзда.

Серед пасажирів травмованих немає. Водночас одна пасажирка отримала поріз склом – медичну допомогу їй надали на місці.

Під час інциденту травмувалися машиніст і помічник машиніста вантажного поїзда. Обох госпіталізували, поруч із ними перебувають колеги.

Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 21 грудня. Однією з головних тем розмови стало питання пошуку шляхів для «справедливого і тривалого завершення» війни в Україні.

Як повідомила пресслужба британського уряду, під час бесіди Стармер поінформував Трампа про роботу «коаліції охочих», метою якої є підтримка мирної угоди та забезпечення стабільного припинення бойових дій.

Дрони атакували морський порт у Краснодарському краї

Цієї ночі у Краснодарському краї, в селищі Волна, розташованому на Таманському півострові, було пошкоджено трубопровід на одному з терміналів морського порту «Тамань». 

Оперативний штаб регіону повідомляє, що в результаті удару сталося загоряння, площа якого склала 100 кв. м. На місці події працюють оперативні та спеціальні служби.

Не уточнюється, який саме термінал постраждав, але відомо, що в порту є термінали для перевалки нафтопродуктів, зрідженого вуглеводневого газу, аміаку та інших товарів.

