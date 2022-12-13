Рада ухвалила закон про нацменшини: деталі

За документ проголосували 324 народні депутати

Верховна Рада сьогодні, 13 грудня, ухвалила в цілому законопроєкт №8224 про національні меншини (спільноти) України, який є однією з вимог для руху України до Європейського Союзу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За документ проголосували 324 народні депутати. На сайті Верховної Ради інформація про ухвалення законопроєкту наразі відсутня.

Згідно з пояснювальною запискою, закон закріплює визначення «національні меншини (спільноти)», їхні права, свободи та обов'язки, а також особливості відповідної державної політики.

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Крім того, на законодавчому рівні вперше закріплюються повноваження центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері захисту прав та свобод людей, які належать до національних меншин (спільнот).

Документ передбачає створення консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади різних рівнів, а також центрів національностей в обласних центрах або визначених населених пунктах. Також окремо регламентується питання міжнародного співробітництва та закордонних зв’язків національних меншин (спільнот).

Законопроєкт про національні меншини є однією з вимог Європейської комісії для підтвердження руху України до Європейського Союзу. Станом на кінець жовтня українські експерти оцінили виконання цього напрямку в 5 балів із 10.

Нагадаємо, також Рада змінила процедуру обрання кандидатів на посаду судді КСУ.

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Раніше президент України Володимир Зеленський виступив проти терміну «національні меншини».