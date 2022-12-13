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Рада ухвалила закон про нацменшини: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада ухвалила закон про нацменшини: деталі
фото з відкритих джерел

За документ проголосували 324 народні депутати

Верховна Рада сьогодні, 13 грудня, ухвалила в цілому законопроєкт №8224 про національні меншини (спільноти) України, який є однією з вимог для руху України до Європейського Союзу.  Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За документ проголосували 324 народні депутати. На сайті Верховної Ради інформація про ухвалення законопроєкту наразі відсутня.

Згідно з пояснювальною запискою, закон закріплює визначення «національні меншини (спільноти)», їхні права, свободи та обов'язки, а також особливості відповідної державної політики.

Крім того, на законодавчому рівні вперше закріплюються повноваження центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері захисту прав та свобод людей, які належать до національних меншин (спільнот).

Документ передбачає створення консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади різних рівнів, а також центрів національностей в обласних центрах або визначених населених пунктах. Також окремо регламентується питання міжнародного співробітництва та закордонних зв’язків національних меншин (спільнот).

Законопроєкт про національні меншини є однією з вимог Європейської комісії для підтвердження руху України до Європейського Союзу. Станом на кінець жовтня українські експерти оцінили виконання цього напрямку в 5 балів із 10.

Нагадаємо, також Рада змінила процедуру обрання кандидатів на посаду судді КСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський  виступив проти терміну «національні меншини».

Теги: депутат закон Верховна Рада

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