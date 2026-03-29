Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уряд шукає ділянки для Меморіальних кладовищ в п'яти областях

Максим Бурич
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Калмикова: Планується створення філій НВМК
колаж: glavcom.ua

Міністерка не назвала, які саме це будуть області

Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) розширює свою географію. Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила, що відомство розпочало відбір земельних ділянок для створення філій меморіалу в п’яти пілотних регіонах України. За словами очільниці міністерства, до кінця 2026 року планується затвердити проєктно-кошторисну документацію для цих об'єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інтрефакс-Україна.

Наразі Міністерство у справах ветеранів тримає в секреті назви областей, де з’являться перші філії, оскільки процес погодження ділянок ще триває. Це рішення покликане забезпечити гідне вшанування загиблих захисників у різних куточках України, ближче до їхніх рідних домівок.

Цьогоріч заплановане затвердження технічної документації та проєктів для 5 ділянок.

Наталія Калмикова прогнозує, що реальна робота регіональних філій розпочнеться не раніше 2027 року.

Проєкт НВМК пройшов тривалий шлях від ідеї до перших поховань, зокрема у жовтні 2022 Кабмін схвалив створення держустанови «Національне військове меморіальне кладовище». У травні 2025 офіційно завершено будівництво першого пускового комплексу першої черги в Гатненській громаді поблизу Києва, а 29 серпня 2025 за участю президента Володимира Зеленського відбувся перший військовий церемоніал поховання невідомих солдатів. У липні 2025 було визначено переможця на будівництво другої черги кладовища — компанію «Паритетбудінвест».

До слова, Кабінет Міністрів України вніс зміни до описів намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюватимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). Постанова №190 від 11 лютого 2026 року деталізує вигляд пам’ятників та правила нанесення написів.

Нагадаємо, на Національному військовому меморіальному кладовищі 10 вересня 2025 року з’явилося перше іменне поховання. Перший захисник, чиє ім’я, викарбуване на цвинтарі – Віктор Климчук. 

29 січня 2026 року  Верховний Суд України визнав незаконним передачу та зміну цільового призначення земельної ділянки в Мархалівському лісі на Київщині, яку передали під Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).

Українські військовослужбовці масово виступають проти рішення Верховного Суду, котрий визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище. Захисники називають це наругою над пам’яттю полеглих героїв. У Третьому корпусі це рішення назвали рейдерством за межею людяності та здорового глузду.

Читайте також:

Теги: Наталія Калмикова кладовище поховання Головний військовий меморіал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Уряд шукає ділянки для філій Національного меморіального кладовища в п'яти областях
Карта бойових дій в Україні станом на 29 березня 2026 року
Ворог атакував Миколаївщину: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Хмельниччину: фіксувались перебої зі світлом
Втрати ворога станом на 29 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua