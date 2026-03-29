Уряд шукає ділянки для Меморіальних кладовищ в п'яти областях

Міністерка не назвала, які саме це будуть області

Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) розширює свою географію. Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила, що відомство розпочало відбір земельних ділянок для створення філій меморіалу в п’яти пілотних регіонах України. За словами очільниці міністерства, до кінця 2026 року планується затвердити проєктно-кошторисну документацію для цих об'єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інтрефакс-Україна.

Наразі Міністерство у справах ветеранів тримає в секреті назви областей, де з’являться перші філії, оскільки процес погодження ділянок ще триває. Це рішення покликане забезпечити гідне вшанування загиблих захисників у різних куточках України, ближче до їхніх рідних домівок.

Цьогоріч заплановане затвердження технічної документації та проєктів для 5 ділянок.

Наталія Калмикова прогнозує, що реальна робота регіональних філій розпочнеться не раніше 2027 року.

Проєкт НВМК пройшов тривалий шлях від ідеї до перших поховань, зокрема у жовтні 2022 Кабмін схвалив створення держустанови «Національне військове меморіальне кладовище». У травні 2025 офіційно завершено будівництво першого пускового комплексу першої черги в Гатненській громаді поблизу Києва, а 29 серпня 2025 за участю президента Володимира Зеленського відбувся перший військовий церемоніал поховання невідомих солдатів. У липні 2025 було визначено переможця на будівництво другої черги кладовища — компанію «Паритетбудінвест».

До слова, Кабінет Міністрів України вніс зміни до описів намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюватимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). Постанова №190 від 11 лютого 2026 року деталізує вигляд пам’ятників та правила нанесення написів.

Нагадаємо, на Національному військовому меморіальному кладовищі 10 вересня 2025 року з’явилося перше іменне поховання. Перший захисник, чиє ім’я, викарбуване на цвинтарі – Віктор Климчук.

29 січня 2026 року Верховний Суд України визнав незаконним передачу та зміну цільового призначення земельної ділянки в Мархалівському лісі на Київщині, яку передали під Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).

Українські військовослужбовці масово виступають проти рішення Верховного Суду, котрий визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище. Захисники називають це наругою над пам’яттю полеглих героїв. У Третьому корпусі це рішення назвали рейдерством за межею людяності та здорового глузду.