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Норвегія готова допомогти Україні з ППО – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Норвегія готова допомогти Україні з ППО – Зеленський
Президент провів розмову з премʼєр-міністром Норвегії
фото: Piotr Nowak
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Президент: Важливо, що Україна не наодинці, коли Росія завдає таких терористичних ударів

Сьогодні, 3 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Говорив з премʼєр-міністром Норвегії. Вдячний Йонасу за підтримку та слова співчуття через загибель наших людей напередодні від російської масованої атаки. Двадцять три людини були вбиті російськими ракетами та дронами, ще 151 людина поранена. Важливо, що Україна не наодинці, коли Росія завдає таких терористичних ударів», – зауважив Зеленський.

Президент з прем'єр-міністром обговорили постачання для ППО: Норвегія готова допомагати.

«Дякую! Працюємо і щоб в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищеною від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям. Готуємось і до зустрічей найближчим часом – будуть спеціальні формати нашої роботи. Дякую, Норвегіє!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду про залучення додаткових шляхів постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них. Головною темою обговорення стало затягування реалізації контракту на придбання американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу поїздку у Повітряному командуванні «Південь». Сирський перевірив організацію бойової роботи командного пункту, а також бойових розрахунків зенітно-ракетних і артилерійських комплексів, які виконують завдання із захисту повітряного простору України

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Теги: системи ППО Володимир Зеленський Норвегія

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