Кулеба подав до Ради заяву про відставку

Заява датована сьогоднішнім числом – 4 вересня

До парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань», – написав Стефанчук.

Заява датована сьогоднішнім числом – 4 вересня

Нагадаємо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу Президента. Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

Як повідомлялося, у Польщі вибухнув скандал, через заяви Кулеби про «українські території». Зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на Campus Polska Przyszłości згадав про операцію «Вісла» та «українські території», що викликало негативну реакцію поляків.