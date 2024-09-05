Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдеп відреагував на заяву Кулеби про відставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Держдеп відреагував на заяву Кулеби про відставку
фото ілюстративне

Державний секретар США Ентоні Блінкен телефонував Дмитру Кулебі, щоб висловити те, наскільки йому було приємно працювати з ним протягом останніх кількох років

Сполучені Штати Америки високо оцінили роботу Дмитра Кулеби на посаді голови українського МЗС. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

Зокрема Міллер зазначив, що Кулеба був важливим партнером США у поїздках по всьому світу заради збільшення підтримки України серед інших країн.
Журналіст запитав у Метью Міллера, як він ставиться до змін в українському уряді, що наразі відбуваються.

Американський посадовець зазначив, що з його боку було б не доречно надавати особисті оцінки таким рішенням. Однак він повідомив, що Державний секретар США Ентоні Блінкен телефонував Дмитру Кулебі, щоб висловити те, наскільки йому було приємно працювати з ним протягом останніх кількох років.

«Міністр закордонних справ Кулеба був надзвичайним партнером Сполучених Штатів у нашій роботі на підтримку України... боротьбі проти російської агресії, а також у роботі, яку ми робили, щоб мобілізувати дипломатичну підтримку», – заявив Міллер.

Він зазначив, що у певному сенсі міністр закордонних справ Кулеба був головним партнером США у поїздках по всьому світу, які організовувалися заради отримання дипломатичної підтримки для України, а також для притягнення Росії до відповідальності.

За словами Міллера, Блінкен та Кулеба на зустрічах з іншими країнами завжди спочатку порушували питання надання Україні ППО та інших засобів оборони. Також він зазначив, що обидва під час спільної роботи намагалися з'ясувати, як вирішити дуже конкретні проблеми, що стоять перед Україною, яка продовжує боротися з російською агресією.

Міллер також додав, що Блінкен висловив свою велику вдячність і дружбу голові українського МЗС Кулебі, а також те, що вже чекає на співпрацю із його заступником.

Нагадаємо, до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. 

Як відомо, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишін Олександр, міністр юстиції України Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець написали заяви на звільнення. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Читайте також:

Теги: міністр звільнення Ентоні Блінкен США уряд Дмитро Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арахамія: «Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців»
Фракція «Слуга народу» погодила із Зеленським дев’ять кандидатур нових міністрів – Арахамія
Вчора, 21:15
У засідання візьмуть участь міністри оборони та військові високопосадовці з майже 50 країн
Рамштайн-24: Пентагон повідомив, коли відбудеться засідання
Вчора, 10:58
Сектор Гази отримає новий пірс від США
США облаштують новий пірс для доставки допомоги Сектору Гази
29 серпня, 02:20
Міністр закордонних справ Росії згадав про ядерну доктрину
Лавров заявив, що влада Росії уточнює доктрину застосування ядерної зброї
27 серпня, 18:22
США планують провести серйозну ревізію власної ядерної зброї та засобів її доставлення
Нова ядерна доктрина: що зміниться у США?
23 серпня, 18:11
Німеччина намагається збалансувати бюджет, тож уряд Шольця перебуває під тиском
Тиск на Шольца зростає: NYT пояснило, чому Україна ризикує лишитись без допомоги Німеччини
23 серпня, 12:05
Моді погодився «передавати повідомлення» між Путіним та Зеленським
До Києва прибув прем'єр-міністр Індії Моді
23 серпня, 08:22
Роберт Хабек наголосив на підтримці України
«Хочу пояснити»: віце-канцлер Німеччини прокоментував допомогу Україні
21 серпня, 11:11
Запит, надісланий до Вашингтона більше місяця тому все ще очікує відповіді
США блокують дозвіл бити британськими ракетами Storm Shadow по РФ – The Times
18 серпня, 01:50

Політика

Путін знову заговорив про переговори: що вимагає цього разу
Путін знову заговорив про переговори: що вимагає цього разу
Путін розповів про свої контакти із Дуровим
Путін розповів про свої контакти із Дуровим
Держдеп відреагував на заяву Кулеби про відставку
Держдеп відреагував на заяву Кулеби про відставку
«Нічні розмови у потягах»: голова МЗС Німеччини пригадала, як працювала із Кулебою
«Нічні розмови у потягах»: голова МЗС Німеччини пригадала, як працювала із Кулебою
Кім Чен Ин позбавив життя 30 чиновників через повінь
Кім Чен Ин позбавив життя 30 чиновників через повінь
США пояснили, чому далекобійна зброя не допоможе ЗСУ збивати ворожі літаки
США пояснили, чому далекобійна зброя не допоможе ЗСУ збивати ворожі літаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
86K
Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
31K
Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя
31K
Білоруські війська на кордоні: що насправді ховається за гучними заявами?
29K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Сьогодні, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua