Разумков відреагував на ідею скоротити кількість нардепів до 300

Спікер Верховної Ради зазначив, що кількість депутатів пов’язана з кількістю населення і скорочення кількості парламентарів до 300 було б закономірним

Голова Ради вважає, що скорочення кількості народних депутатів до 300 не матиме негативних наслідків

Голова Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що скорочення у півтора раза кількості народних депутатів не матиме негативних наслідків для роботи парламенту.

Про це Разумков сказав в інтерв'ю «Укрінформу», відповідаючи на питання про ефективність скорочення кількості народних депутатів, що у своєму всеукраїнському опитуванні пропонував зробити президент Володимир Зеленський.

Голова Ради вважає, що скорочення кількості народних депутатів до 300 не матиме негативних наслідків.

«Моя позиція безпосередньо до цього питання була визначена навіть не зараз, а півтора року тому, коли я говорив, що зменшення кількості народних депутатів глобально негативно на діяльність Верховної Ради не вплине. Я знаю, що є різні позиції в парламенті: хтось підтримує, хтось проти. Особисто я вважаю: навіть якщо буде зменшено до 300, це дасть все одно змогу нормально працювати», – сказав Разумков.

Спікер Верховної Ради зазначив, що кількість депутатів пов’язана з кількістю населення і скорочення кількості парламентарів до 300 було б закономірним на тлі зменшення населення України у порівнянні з 1991 роком.

«450 депутатів було в 1991 році, сьогодні населення України зменшилося. Тому якщо зробити перепис і залишити таку ж кількість виборців на одного народного депутата, то вийдемо плюс-мінус на показник 300 депутатів», – додав спікер.

Разумков також зазначив, що зміна чисельності Верховної ради не вплине на її діяльність.

«У будь-якому випадку, скільки б депутатів не було, Верховна Рада виконуватиме свої функції та працюватиме на користь держави», – сказав Разумков.

Нагадаємо, 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, біля багатьох виборчих дільниць також проходило всеукраїнське опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Українцям пропонували відповісти на п’ять запитань від глави держави, серед яких і питання про скорочення кількості депутатів у Верховній раді до 300.

За результатами підрахунку 80% відповідей на 5 питань президента таку ідею підтримали 89,6% українців.

Кілька днів тому голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що після «всенародного опитування» від президента Володимира Зеленського першим до розгляду візьмуть питання про скорочення кількості депутатів.