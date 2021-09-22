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    Разумкова не запросили на нараду «Слуги народу» в Трускавці

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    Спікер Верховної Ради готовий приїхати на збори, якщо його запросять - Разумкова не запросили на нараду «Слуги народу» в Трускавці
    Спікер Верховної Ради готовий приїхати на збори, якщо його запросять

    Нарада «слуг», як і навчання у 2019 році, пройде у Трускавці

    Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова наразі не запрошували на нараду фракції «Слуга народу», яке пройде в Трускавці. Про це політик сказав в інтерв'ю телеканалу «Прямий».

    Виїзні збори «слуг народу» мають пройти з 1 по 3 жовтня.

    «Ні, станом на сьогодні, мене не запрошували на цю нараду. Якщо запросять – обов'язково візьму участь, не запросять – не візьму, я ж не ходжу в гості без запрошення», – сказав Разумков.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський удруге з 2019 року ініціює зібрання депутатів «Слуги народу» у Трускавці.

    Як відомо, з 29 липня по 4 серпня 2019 року депутати «Слуги народу» проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці за участю викладачів Київської школи економіки.

    Як казали самі депутати, навчання були покликані «сформулювати знання у низці сфер, де не всі є експертами».

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    Теги: Володимир Зеленський навчання президент Михайло Подоляк
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    Разумкова не запросили на нараду «Слуги народу» в Трускавці