У Москві після атаки на Кремль почалися збої в роботі GPS : що відомо

Представник компанії «Яндекс» переконує, що до збоїв не причетні інтернет-сервіси

Причина може бути пов'язана з підготовкою параду до 9 травня

У Москві 4 травня почалися збої в роботі системи глобального позиціонування GPS (Global Positioning System). Про це пише російське видання Meduza з посиланням на Telegram-канали Baza, Ateo Breaking, РБК та Daily Storm.

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Інформацію про проблеми з GPS журналістам РБК підтвердив представник компанії «Яндекс».

За його словами, неправильне відображення геопозиції користувачів може бути пов'язане зі збоями в роботі супутникової системи, яка впливає на всі сервіси – від навігаторів до фітнес-браслетів.

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При цьому співрозмовник агентства зауважив, що до збоїв GPS не причетні інтернет-сервіси, оскільки застосунки отримують помилкову інформацію від пристроїв (смартфонів і планшетів). Чому пристрої передають неправильну інформацію – він не уточнив.

Baza з посиланням на джерела у правоохоронних органах написала, що в Москві почали глушити навігацію в межах Бульварного і Садового кільця.

«На час підготовки до параду Перемоги буде активовано зміну локації GPS. Навігатори можуть працювати зі збоями – тобто ви можете стояти на Тверській, а ваша локація на картах буде в районі Внуково», – пише видання.

Також проблеми з роботою GPS виданню Daily Storm підтвердили у ГЛОНАСС. Повідомляється, що збої почалися 4 травня десь із шостої ранку. Водночас причина не уточнюється.

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Телеграм-канал Ateo Breaking пише, що проблеми з визначенням координат спостерігаються по всій території Москви.

Нагадаємо, російська влада 3 травня заявила, що вночі нібито Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

На нібито атаку на Кремль вже відреагував Китай: закликав Україну та РФ уникати провокацій. Проте з Москви вже посипалися нові заяви з погрозами.

Зазначимо, що в багатьох російських містах скасували паради на День перемоги. Воночас у Москві парад пройде без будь-яких скорочень, на ньому виступить диктатор Володимир Путін.