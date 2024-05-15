Названо дату дебатів Байдена з Трампом

День виборів президента США призначений на 5 листопада 2024 року

Президент США Джо Байден погодився провести дебати зі своїм опонентом на майбутніх виборах Дональдом Трампом. Дебати мають відбутися 10 вересня. Про це він написав на своїй сторінці в Х.

Байден зазначив, що майбутні осінні дебати транслюватимуть на телеканалі ABC News.

«Трамп каже, що організує власний транспорт. Я теж візьму свій літак. Я планую залишити його ще на чотири роки», – написав Байден.

Зокрема, день виборів президента США призначений на 5 листопада 2024 року. До 6 січня 2025-го голоси виборців мають бути офіційно підраховані в Конгресі, а 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація обраного президента.

Наразі Демократична та Республіканська партії США мають визначитися зі своїми кандидатами на національних з’їздах. 15 липня 2024 року офіційно визначити свого кандидата мають республіканці, а 19 серпня – демократи. Після цього протягом осені 2024-го триватимуть дебати й агітація.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп випереджає діючого президента Джо Байдена у п'яти з шести ключових американських штатах, де немає явної переваги прихильників Демократичної чи Республіканської партій і які часто визначають долю виборів.

Згідно з опитуванням, Трамп випереджає Байдена серед потенційних виборців в Аризоні, Пенсильванії, Вісконсині, Неваді та Джорджії, хоча в перших трьох штатах відрив перебуває в межах статистичної похибки. В усіх цих штатах Байден переміг на президентських виборах у 2020 році.

Як повідомлялося, прагнучи повернутися до Білого дому, Трамп регулярно спілкується з іноземними посадовцями, які намагаються вплинути на його думку щодо низки питань.

До слова, президент США Джо Байден вже відповів опонентові на цьогорічних президентських виборах Дональду Трампу, який запросив його на дебати.