Конституційна криза в Польщі. Навроцький зробив заяву про загрозу внутрішній безпеці

Навроцький закликав до «відновлення правового порядку та виведення з території Конституційного суду сил примусу»

Навроцький сказав, що уночі відбулося порушення конституційного ладу Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький на тлі кризи довкола Конституційного трибуналу заявив про загрозу внутрішній безпеці країни та скликав термінові консультації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Цієї ночі відбулося порушення конституційного ладу Республіки Польща та силове захоплення конституційного державного органу. Я провів консультації з першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським, який також не визнає законними дії осіб, що узурпували владу в Конституційному суді», – йдеться у повідомленні.

Навроцький закликав до «відновлення правового порядку та виведення з території Конституційного суду сил примусу, направлених туди урядом».

«Я забезпечив доступ до Конституційного суду законно діючому заступнику голови Конституційного суду судді Бартоломею Соханському. У зв’язку із загрозою внутрішній безпеці Республіки Польща я скликаю сьогодні термінові консультації за участю представників парламентських сил з метою стабілізації політичної ситуації та відновлення конституційного ладу», – додав глава Польщі.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня у Польщі загострилося протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким. Опозиційні політики звинуватили владу у спробі державного перевороту.

Згодом у Варшаві посилили поліцейську охорону Конституційного трибуналу на тлі протистояння між владою та опозицією. Правоохоронці затримали трьох людей після проникнення на територію установи, а генеральний прокурор Польщі передав п’ять клопотань про зняття імунітету з керівництва суду.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький достроково повернувся із Сенегалу через загострення конфлікту навколо Конституційного трибуналу. Уночі 31 жовтня він особисто прибув до будівлі установи, де зібралися протестувальники.

До слова, на тлі загострення конфлікту про відставки оголосили посли Польщі в Китаї та Румунії.