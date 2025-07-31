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«Не впевнений, що на 100% це було щиро». Вірастюк прокоментував протести щодо НАБУ і САП

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Не впевнений, що на 100% це було щиро». Вірастюк прокоментував протести щодо НАБУ і САП
Вірастюк проголосував за законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ і САП

Вірастюк про протести: Це було підігріто певними політичними силами, яким це було на руку

Народний депутат України від партії «Слуга народу» та почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк в коментарі Tribuna.com розповів про свою позицію щодо голосування за законопроєкт щодо повноважень НАБУ і САП, а також поділився думками про громадські протести. Про це повідомляє «Главком».

«Яке ставлення у мене до НАБУ і САП? Слава богу, в мене немає жодних стосунків із НАБУ і САП, дай боже, щоб і не було. Я думаю, що ви і так усі позицію вже чули щодо НАБУ і САП, і чому так було проголосовано. Сьогодні ми голосували вже новий, поданий президентом законопроєкт, який ми підтримали, як і минулого разу. Ми голосували не проти НАБУ і САП, не потрібно це розглядати в контексті, що ми їх анулювали, голосували проти них. На думку багатьох, вони або не доводили справи [до кінця], або ж вигадували справи і щодо народних депутатів. Звісно, були в них і справи щодо справді корупціонерів, але відсоток розкриття і доведення справ до суду був надзвичайно маленький, а гроші витрачалися надзвичайно великі. Сподіваємося, що зараз робота буде більш налагоджена, більш детально будуть підбиратися справи, фактаж, доводитися до суду. Повірте мені, думаю, що ми всі за те, щоб корупціонерів закон України наздоганяв на 100%. Саме тому і був підтриманий, і мною в тому числі, сьогоднішній законопроєкт», – заявив Вірастюк.

Він також прокоментував протести, які розпочалися після скандального голосування.

«Не впевнений, що на 100% це було щиро. Все-таки я припускаю, це на мою субʼєктивну думку, що це було підігріто певними політичними силами, яким це було на руку. Ким? Я не буду коментувати, мабуть, це. Я думаю, що ви і так чудово знаєте, хто найбільше кричав у парламенті, самі можете це проаналізувати», – сказав Вірастюк.

Сьогодні Вірастюк проголосував за законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ і САП.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення. 

24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

До слова, 30 липня правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав президентський проєкт закону про НАБУ та САП.

31 липня Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею. 

Теги: НАБУ САП Василь Вірастюк депутат активісти

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