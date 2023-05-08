Знищення окупантів не є гріхом? Римо-католики розповіли, чи підтримують позицію ПЦУ

Кожна людина має право відстоювати своє право на життя, тому, захищаючи своє життя, українські воїни не стають винними у вбивстві

Виконання військового обов’язку не суперечить релігійним переконанням, наголосив голова Конференції Римсько-Католицьких єпископів України

Голова Конференції Римсько-Католицьких єпископів України, єпископ Віталій Скомаровський зазначив, що кожен вірний має обов’язок боронити своє життя та життя своїх близьких та спільного блага народу. Тому віряни Римсько-Католицької Церкви з перших днів війни (з 2014 року) стали на захист нашої держави та виконують військовий обов’язок в лавах Збройних сил України. Про це йдеться в матеріалі «Главкому».

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«Виконання військового обов’язку, не лише у військовий стан (мобілізації) не суперечить релігійним переконанням та доктринальному навчанні Католицької Церкви. Кожна людина має право відстоювати своє право на життя, тому, захищаючи своє життя, ми не стаємо винними у вбивстві, навіть якщо ми змушені вбити нападника (Катехизм Католицької Церкви, п. 2264). Тому вбивство ворога, захищаючи свою державу, не є гріхом. Конференція Римсько-Католицьких єпископів України відкрито називає Російську Федерацією агресором», – заявив представник римо-католицької церкви.

До слова, Православна церква України також не визнає вбивство окупантів смертним гріхом. «Знищення оборонцями України російських нападників, які вчиняють збройну агресію проти нашого народу і намагаються захопити дану нам Богом землю, не можна прирівнювати до гріха злочинного вбивства. Оскільки це вимушений, справедливий і жертовний захист, який базується на любові до своїх близьких, свого народу та Батьківщини», – сказано у коментарі ПЦУ.

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Зазначимо, що в окупованому Севастополі римо-католики провели великоднє богослужіння українською. Перша ранкова служба пройшла українською мовою, друга – російською.

Раніше повідомлялося, що СБУ зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності. Він публічно виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських загарбників проти українців.