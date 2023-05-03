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Як «економічний Рамштайн» може перерізати обхідні шляхи РФ – роз'яснення експерта

Діана Гасюк
glavcom.ua
Як «економічний Рамштайн» може перерізати обхідні шляхи РФ – роз'яснення експерта
Павло Шеремета
фото з відкритих джерел

У Великій Британії для підтримки України пропонують провести «економічний Рамштайн»

«Економічний Рамштайн» може позбавити Росію можливості фінансувати свою військову машину та це дозволить ще більше обмежити можливості Путіна. Про це Павло Шеремета, економіст, міністр економічного розвитку і торгівлі України (у 2014 році) розповів в етері програми Радіо Свобода «Свобода Live».

За словами Шеремети, зараз головною метою є перерізання обхідних шляхів, які Росія використовує, зокрема, фінансових технологій.

«Низка іноземних банків продовжує працювати в Росії. Російські банки продовжують фінансувати закупівлю глобальними трейдерами нафти», – зазначив він.

На думку експерта, «економічний Рамштайн» – просто визнання, що санкції не працюють достатньо ефективно та їх треба посилювати.

«Економічний Рамштайн» є для того, щоб зібрати експертів з цього приводу і запропонувати урядам, національним банкам, центральним банкам, міжнародним фінансовим організаціям, можливо, комплекс заходів, які вони можуть ввести», – зазначив Павло Шеремета та додав: – Сам «Рамштайн» не може цього зробити. Ми все-таки говоримо про частину світу, яка користується, яка поважає верховенство права. Відповідно, що ці речі потрібно робити абсолютно легально. А для цього це повинні робити відповідні інституції».

Шеремета зазначив, що зараз для активізації економічного життя в Україні потрібен свій «економічний Рамштайн», який вирішить, чи українці все-таки за підприємництво й економічну свободу, чи ні.

«Звичайно, з тими обмеженнями, які на нас накладає війна. Тому що, очевидно, під час війни не може бути повної розмови про повну економічну свободу», – додав він.

Зокрема, він заявив, щоб фінансово «обеззубити» Росію на це може піти кілька місяців.

«Між іншим, на цьому «економічному Рамштайні», вже якщо його збирати, то також потрібно подумати про конфіскацію щонайменше державних активів Росії. Я думаю, що ми все більше бачимо якраз, що це є спонсор тероризму», – додав економіст.

Раніше повідомлялося, що на необхідності провести «економічний Рамштайн» для Путіна наголосила у твітері депутатка британського парламенту від Консервативної партії Алісія Кернс. У такий спосіб депутатка відреагувала на статистику, яка свідчить, що санкції є не надто дієвими.

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Теги: міністр санкції війна Павло Шеремет

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