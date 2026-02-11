Головна Світ Політика
Генсек НАТО заявив, що він не звертає увагу на вимоги РФ про гарантії безпеки у мирній угоді

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Генсек НАТО заявив, що він не звертає увагу на вимоги РФ про гарантії безпеки у мирній угоді
Генсек НАТО розповів про роботу над наближенням миру в Україні
фото: Reuters

Марк Рютте сподівається, що мирна угода про припинення війни матиме такі умови, щоб Путін більше ніколи не напав на Україну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що він не реагує на заклики Росії отримати гарантії безпеки у мирній угоді з Україною. Про це пише «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

За словами Рютте, він не звертає уваги на вимоги, які висуває глава МЗС Росії Сергій Лавров. «Я деякий час тому перестав реагувати на все, що надходить від Лаврова, Росії, та я бачу, що Лавров знову стає дедалі активнішим. Мені не слід реагувати на все, що вони говорять», – сказав Марк Рютте.

Також генсек НАТО висловився про роботу над наближенням миру в Україні. «Фундаментально те, що ми робимо під американським керівництво – це об’єднуємо українців, росіян, США, дуже чітко і тісно координуючи дії з союзниками, щоб забезпечити завершення війни», – розповів Рютте. Марк Рютте зауважив, що ця робота також передбачає відновлення України в післявоєнний час та мирне врегулювання питання територій.

До цього Рютте додав, що мирні перемовини не мають призвести до укладання угоди, схожої на Мінську (угода про тимчасове перемир'я у війні на сході України – «Главком») чи Будапештську (міжнародна угода між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу – «Главком»). «Щоб була укладена така угода, і гарантії безпеки були настільки сильними, що Путін ніколи більше не спробує напасти на вашу прекрасну країну», – зазначив генсек.

Нагадаємо, що 3 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на відкриті 15-ї сесії Верховної Ради. Рютте запевнив, що НАТО продовжує підтримку України, зокрема у військовому обладнанні, навчанні та забезпеченні ППО, та готове діяти «на роки вперед».

До слова, під час візиту у Києві президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць. Також генеральному секретарю НАТО Марку Рютте показали підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області, де у 2022 році російські військові майже місяць утримували 367 місцевих жителів.

Теги: Марк Рютте НАТО росія переговори

