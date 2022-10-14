Лицемірне зняття відповідальності. Банкова прокоментувала заяви Путіна

«Якби РФ не хотіла цієї війни, її б просто не було»

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву російського диктатора Путіна про те, що війна все одно мала початись, тому Росія вимушена була «захищатись». Відповідний допис він опублікував у Twitter.

«Заява Путіна, що він ні про що не жалкує, а війна все одно мала статися, – лицемірне зняття відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Подоляк вирішив нагадати, що Україна, як і НАТО ні на кого не нападали. Саме Росія вторглася в чужу країну, тероризує міста та страчує людей.

«Якби РФ не хотіла цієї війни, її б просто не було», – додав радник керівника ОП.

Нагадаємо, 14 жовтня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін провів пресконференцію за підсумками свого візиту до Казахстану і зробив низку заяв щодо України. Зокрема вони стосувалися мобілізації в РФ, масових ракетних ударів по Україні, переговорів та підриву Кримського мосту.

Зазначимо, що Путін заявив, що найближчими днями Росія не планує масовані обстріли України.

Нагадаємо, 10 жовтня зранку Україна зазнала масштабної ракетної атаки зі сторони Росії. Як відомо, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі. Один із вибухів стався прямо біля пішохідного мосту, відомого як «міст Кличка».

Від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет.

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.