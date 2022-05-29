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    Політика

    Штурм Сєвєродонецька: російські війська показали свою неефективність

    Штурм Сєвєродонецька: російські війська показали свою неефективність
    фото з відкритих джерел

    Кадиров тим часом вихваляється про взяття Сєвєродонецька

    Російські війська намагаються закріпитися у Лимані і десь вийшли на околиці Сєвєродонецька.

    Про це повідомив речник оперативного командування «Схід» Ілько Божко в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, наскільки правдивими є заяви окремих представників окупантів по взяттю міста (зокрема, глави Чечні Рамзана Кадирова).

    Напередодні посіпака Путіна Кадиров заявив про нібито взяття під повний контроль Сєвєродонецька, що суперечить офіційним заявам Генерального штабу.

    «Ми вже давно не віримо окупанту, а віримо Генштабу», – заявив Божко.

    За його словами, «дії росіян абсолютно неефективні при штурмі міст».

    «Вони не навчилися цього робити, і у них це не буде виходити. Вони не могли цього зробити ні на півдні нашої країни, немає ніяких передумов, щоб казати про їхні якісь ефективні дії в Сєвєродонецьку», – розповів Божко.

    Нагадаємо, що ситуація на Луганщині залишається вкрай загостреною. Російські окупанти за минулу добу, 28 травня, вбили щонайменше двох мирних жителів, зруйновано близько 60 будинків.

    Увечері 28 травня на Луганщині обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєвєродонецьку.

    Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

    Напередодні Арестович сказав, що Сєвєродонецьк напівоточений: чому вхід противника в місто може бути на користь ЗСУ.

    До слова, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина армія війна Україна окупація #stoprussia
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    Штурм Сєвєродонецька: російські війська показали свою неефективність