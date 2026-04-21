Головна Світ Економіка
search button user button menu button

€90 млрд для України: ЄС запустив фінальну процедуру

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Кредит для України тривалий час залишався заблокованим через позицію Угорщини

Європейський Союз зробив вирішальний крок до надання Україні фінансової допомоги обсягом 90 млрд євро, запустивши фінальну юридичну процедуру погодження кредиту. Про це повідомляє DW, передає «Главком».

Питання винесене на засідання комітету постійних представників країн Європейського Союзу, яке має відбутися 22 квітня. Йдеться про затвердження поправки до багаторічного бюджету ЄС – останнього технічного елементу, необхідного для запуску фінансування.

Як повідомляється, цей пункт внесено до порядку денного без обговорення, що зазвичай свідчить про попередню домовленість між державами-членами. У разі схвалення документ буде затверджений письмовою процедурою, після чого рішення набуде чинності.

Кредит для України тривалий час залишався заблокованим через позицію Угорщини. Однак нинішній етап означає суттєвий прогрес у розблокуванні фінансування.

Нагадаємо, що переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба».

Раніше повідомлялось, що перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва. 

Читайте також:

Теги: кредит гроші Угорщина Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua