€90 млрд для України: ЄС запустив фінальну процедуру

ЄС запускає фінальну процедуру для кредиту Україні на 90 млрд євро

Європейський Союз зробив вирішальний крок до надання Україні фінансової допомоги обсягом 90 млрд євро, запустивши фінальну юридичну процедуру погодження кредиту. Про це повідомляє DW, передає «Главком».

Питання винесене на засідання комітету постійних представників країн Європейського Союзу, яке має відбутися 22 квітня. Йдеться про затвердження поправки до багаторічного бюджету ЄС – останнього технічного елементу, необхідного для запуску фінансування.

Як повідомляється, цей пункт внесено до порядку денного без обговорення, що зазвичай свідчить про попередню домовленість між державами-членами. У разі схвалення документ буде затверджений письмовою процедурою, після чого рішення набуде чинності.

Кредит для України тривалий час залишався заблокованим через позицію Угорщини. Однак нинішній етап означає суттєвий прогрес у розблокуванні фінансування.

Нагадаємо, що переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба».

Раніше повідомлялось, що перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва.