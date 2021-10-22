Нардепка показала, який предмет розбив їй голову у Верховній Раді

Депутатці у Раді на голову впав дверний засув вагою майже 1,5 кг

«Нападником» на депутатку Верховної Ради від фракції «Голос» Олександру Устінову виявився дверний зсув. Як він виглядає показала сама потерпіла, після того як отримала від медиків допомогу.

«Дверний засув у Верховній Раді відірвався і впав мені на голову. Розсік так, що було багато крові, піднявся тиск, тому довелося надавати допомогу», – розповіла депутатка.

Устінова каже, що їй «дуже повезло», бо якби цей засув на фото (важить десь 1,5 кг летів зверху) впав не пласкою поверхнею, а гострою все було б набагато гірше.

«Тепер МРТ завтра, крапельниця і все окі! Розсічення то нестрашно», – оптимістично резюмувала депутатка.

Нагадаємо, 22 жовтня на голову народної депутатки від фракції «Голос» Олександри Устіновоївпав дверний засов. Тоді депутатка Ольга Стефанишина повідомила, що з Устіновою все гаразд. Її забрала швидка допомога.

«Ранок починається не з кави. А з швидкої допомоги... Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі», – написала Стефанишина.

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