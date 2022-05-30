Соратник Зеленського вказав на тривожні для українців тенденції в Європі

Для багатьох в Європі Україна – це проблема, якої треба позбутися

Позиція Угорщини, опір російському нафтовому ембарго, яку навіть окремо виділив в Давосі Зеленський, пов’язана з не з нашим давнім «холодним» конфліктом із приводу прав угорців в Україні. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив головний парламентський дипломат Олександр Мережко.

«Це більше їхній національний інтерес. Це політика, яка веде до руйнації трансатлантичної та європейської солідарності. Коли вони ставлять на перше місце не європейські цінності, а свої економічні егоїстичні інтереси. Я спілкувався з угорськими колегами, і вони кажуть, що допомагають нам. Наприклад, є, мовляв, якийсь фонд НАТО, куди Угорщина сплачує гроші, а звідти потім фінансується закупівля зброї для України», – зазначає Мережко.

На думку політика, ми бачимо, хто допомагає насправді.

«Та ж маленька Естонія, яка надзвичайно багато нам допомагає, хотіла б зробити і більше, проте не завжди може, а є країни, які б могли зробити набагато більше, але не хочуть. Литва та Польща не змогли б самотужки запровадити такі масштабні санкції, які зараз отримала Росія. Без волі «старої Європи» цього б не сталося», – розповів Мережко.

Ці країни підштовхують Євросоюз в цілому до ізоляції Росії. Тобто «нова Європа» штовхає «стару».

«Якщо Німеччина – економічний локомотив ЄС, то Франція намагалася позиціонувати себе як політичний локомотив. Для багатьох політиків в цих країнах Україна – це проблема, і я цього боюся. Тому вони і намагаються нас підштовхувати якщо не до капітуляції, то до дипломатичного вирішення питання за рахунок України. Головне для них – позбутися проблеми і потім повернутися до нормального життя та торгівлі з Росією», – підсумував Мережко.

Тим часом у Євросоюзі вже понад місяць не можуть дійти згоди щодо шостого пакету санкцій, який, як очікується, передбачатиме заборону на імпорт російської нафти.

Напередодні стало відомо, що ЄС розглядає ембарго без «Дружби». Bloomberg дізнався, як ЄС збирається задобрити Угорщину.

Також країни ЄС розглядають обхід позиції Угорщини.

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