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    Політика

    Розвідка пояснила, чому Росія не виведе війська з України

    Розвідка пояснила, чому Росія не виведе війська з України
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    Буданов: «Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну… це не крах системи, це крах державності»

    Росія не виведе війська з України і боротиметься до кінця. РФ не може визнати, що не змогла перемогти Україну, оскільки це означатиме крах їхньої державності. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Financial Times.

    «Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну… це не крах системи, це крах державності. Тому вони боротимуться скільки зможуть. Російська армія буде змушена боротися до кінця. У них немає іншого виходу», – сказав Буданов.

    За словами голови розвідки, Кремль заявляє, що Путін здоровий і відкидає попередні заяви про те, що російський президент має рак.

    «У нас є всі його діагнози», – заявив Буданов, не розкриваючи їх.

    Раніше Буданов пояснив, чому ЗСУ вийшли з Сєвєродонецька. Також Буданов пояснив, коли з’являться результати контрнаступу на Херсонщині.

    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ Міноборони війна путін Україна окупація #stoprussia Кирило Буданов
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    Розвідка пояснила, чому Росія не виведе війська з України