Українські воїни знищили чотири одиниці бронетехніки РФ (відео)

Російські танки на українському мінному полі довго не затримались

Воїни 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» знищили одразу чотири одиниці російської бронетехніки: два танки та дві бойові машини піхоти. Про це повідомили на сторінці бригади в Facebook.

За словами бійців, окупантам «не пощастило» опинитися на мінному полі. Спочатку ворог втратив перший танк, а вже за 10 хвилин після цього – другий та ще дві БМП.

«Російські танки на українському мінному полі. Наступ чи прикре самогубство? Іноді буває важко відрізнити, що саме здійснюють російські війська. Починаємо тиждень з оптимістичних відео. Нехай більше російських танків палають на нашій землі!», – написали «Холодноярівці».

Як повідомлялося, Збройні сили України проводять спецоперацію проти російських загарбників, які тимчасово зайняли острів Зміїний у Чорному морі.

Нагадаємо, спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому зафіксовано наслідки удару українських Збройних сил по російських окупантах. До слова, як повідомлялося операція проти окупантів на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.