«Зарано робити висновки». Зеленський повідомив перші результати переговорів в Абу-Дабі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава держави наголосив, що найважливіше, аби Росія була готова завершити війну, яку сама ж і почала
скриншот з відео Офісу президента

Президент: «Ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати»

Українська, американська та російська делегації провели розмову. Посадовці обговорюють параметри закінчення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського президента.

Глава держави повідомив, що українські представники майже щогодини доповідають йому про перемовини.

«Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький», – зазначив він.

Зеленський наголосив, що поки зарано робити висновки про перемовини. «Ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося», – пояснив президент.

Нагадаємо, Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація домовилися провести тристоронню зустріч на технічному рівні. Раніше президент України затвердив склад української делегації, яка візьме участь у переговорах в Абу-Дабі з делегаціями США та Росії.

Українська делегація затверджена в такому складі:

  • Умєров Рустем Енверович – секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації.
  • Буданов Кирило Олексійович – керівник Офісу президента України.
  • Арахамія Давид Георгійович – народний депутат України.
  • Бевз Олександр Олександрович – радник кабінету президента України Офісу президента України.
  • Гнатов Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу Збройних сил України.
  • Іващенко Олег Іванович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
  • Кислиця Сергій Олегович – перший заступник керівника Офісу президента України.
  • Острянський Євгеній Вікторович – перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
  • Поклад Олександр Валентинович – перший заступник голови Служби безпеки України.
  • Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим. Його обговорюватимуть на переговорах в Абу-Дабі.

До слова, у пʼятницю, 23 січня, в Абу-Дабі розпочалася перша тристороння зустріч між Україною, США та Росією.

