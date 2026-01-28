Розвиток тактичної медицини. Президент зустрівся з волонтеркою Кеплер

Президент: Обговорили важливість забезпечення військових підрозділів гарантовано якісним такмедом

Сьогодні, 28 січня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з українською волонтеркою Татою Кеплер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Тата багато допомогла в розвитку нашої тактичної медицини та в порятунку наших воїнів. Наші хірурги, усі наші військові медики роблять унікальні операції, і цей досвід порятунку життів потрібно максимально масштабувати. Саме про це ми говорили сьогодні – про необхідну підтримку, рішення та розвиток», – наголосив президент.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський додав: «Обговорили важливість забезпечення військових підрозділів гарантовано якісним такмедом та зміну підходів до підготовки воїнів у медичному напрямі під час БЗВП. Тата разом із діючими військовими медиками підготує відповідні пропозиції для того, щоб забезпечити необхідні рішення. Дякую!».

Раніше у четвер, 15 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером Сергієм Стерненком. Також напередодні глава держави зустрівся із волонтером Сергієм Притулою. Вони домовилися про співпрацю.

Як повідомлялося, Притула під час зустрічі з Володимиром Зеленським запропонував президенту, використовувати благодійні фонди, як інструменти у закупівлях номенклатури для військових за кордоном.