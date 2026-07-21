Тарифів по 90 грн не буде. Стало відомо, як насправді зросте ціна на воду у Києві

Враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в столиці, це коригування помітно вплине на щомісячні платіжки

Тариф у розмірі майже 90 грн за кубометр холодної води для жителів столиці запроваджувати не будуть. Розрахована ПрАТ «АК «Київводоканал» цифра є лише економічно обґрунтованим показником, який наразі застосовуватися не буде, адже міська влада його не погодила. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Для мешканців Києва вартість послуги з централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за один кубічний метр. Відповідне рішення про затвердження цього тарифу Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила ще у 2024 році.

Враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в столиці, це коригування помітно вплине на щомісячні платіжки. Зважаючи на нові розрахунки, для родини з трьох осіб загальна сума плати за послуги водопостачання та водовідведення зросте орієнтовно на 200–300 грн на місяць.

Зауважимо, що ця заява оприлюднена після появи у медіа інформації про суттєве підвищення тарифу на воду у Києві. У розрахунках «Київводоканалу», наданих у відповідь на запит медіа, у столиці планують переглянути вартість послуг із централізованого водопостачання та водовідведення. Зазначалося, що у разі ухвалення відповідного рішення міською владою, сумарний тариф для киян зросте на 58,52 грн і сягне 88,90 грн за кубометр.

Нагадаємо, з 1 липня по Україні почали переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення. Найвищі тарифи встановили в Умані, Павлограді та Бердичеві, а у Вінниці ціни зросли відразу втричі. Також підвищити тарифи на воду планує і Львів. У мерії пояснюють, що тариф потрібно переглянути через подорожчання електроенергії, підвищення зарплат та податків. Всі водоканали країни мають подати розрахунки нових тарифів місцевим органам влади до 20 серпня.

До слова, мешканців Миколаєва, які роками накопичували борги за воду, можуть очікувати не чергові попередження від комунальників, а розмови з колекторськими агентствами. Водоканал вирішив змінити тактику і залучити приватних стягувачів, яким заплатять понад мільйон гривень, але лише за умови, що вони реально повернуть гроші підприємству.