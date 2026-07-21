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Виробники феросплавів закликали НКРЕКП не переглядати тариф на передачу електроенергії

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Виробники феросплавів закликали НКРЕКП не переглядати тариф на передачу електроенергії
Збільшення тарифу може призвести до скорочення споживання електроенергії промисловими підприємствами, застерігають виробники
фото: depositphotos.com

Асоціація виробників феросплавів просить НКРЕКП залишити чинний тариф на передачу електроенергії: прогнози витрат надто завищені

Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА) звернулася до НКРЕКП із проханням не затверджувати проєкт рішення щодо перегляду тарифу на передачу електроенергії та зберегти його на чинному рівні – 742,91 грн/МВт·год. В асоціації заявляють, що запропонований перегляд тарифу призведе до збільшення виробничих витрат енергоємних підприємств і негативно вплине на конкурентоспроможність української промисловості.

В Асоціації нагадали, що відповідно до проєкту НКРЕКП, вже з 1 серпня 2026 року тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії пропонується встановити на рівні 928,45 грн/МВт·год, що на 25% більше.

Водночас, для підприємств феросплавної та електрометалургійної галузей витрати на електроенергію є однією з основних складових собівартості продукції, тож перегляд тарифу може призвести до зниження конкурентоспроможності українських виробників на зовнішніх ринках, скорочення виробничих потужностей, зайнятості, валютної виручки та податкових надходжень, вказують в УкрФА.

В асоціації звернули увагу на окремі складові тарифу, які потребують перегляду. Передусім йдеться про включення до структури тарифу 3,8 млрд грн на погашення основної суми боргу, збільшення фінансових витрат на обслуговування кредитів, а також суттєве зростання коштів на компенсацію технологічних втрат.

За оцінкою авторів звернення, фінансування компенсації технологічних втрат збільшується майже на 88% – попри те, що за прогнозами передбачене скорочення обсягів передачі електроенергії. Крім того, в асоціації нагадали, що постановою НКРЕКП уже підтверджено отримання НЕК «Укренерго» майже 3,5 млрд грн надлишкового доходу від діяльності з передачі електроенергії у 2025 році. На їхню думку, ці кошти можуть бути використані для покриття дефіциту без перегляду тарифу.

Також виробники застерігають: збільшення тарифу може призвести до скорочення споживання електроенергії промисловими підприємствами та створити передумови для подальших переглядів тарифу через зменшення обсягів передачі.

В асоціації вважають, що у разі необхідності компенсації витрат попередніх періодів доцільніше використовувати альтернативні механізми, зокрема довгострокове розтермінування зобов'язань або державні й міжнародні програми підтримки, без покладання додаткового фінансового навантаження на діючих споживачів.

Раніше економічний експерт Андрій Забловський також заявив, що плани щодо перегляду тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії мають супроводжуватися чітким обґрунтуванням та аналізом результатів попередніх тарифних рішень.

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Теги: НКРЕКП фінансування Укренерго енергетика тарифи

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