«Укрметалургпром» закликав НКРЕКП зберегти чинний тариф на передачу електроенергії

Оптимальний тариф на послуги з передачі електричної енергії у 2026 році має залишатися на рівні чинного, резюмували в «Укрметалургпромі»

Новий тариф включили завищені витрати: «Укрметалургпром» просить НКРЕКП переглянути структуру витрат у тарифі на передачу електроенергії

Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» звернулося до НКРЕКП із закликом переглянути структуру витрат тарифу на передачу електроенергії, та зберегти тариф на чинному рівні до кінця 2026 року. У галузі вважають, що запропонований перегляд збільшить виробничі витрати підприємств гірничо-металургійного комплексу в період, коли галузь уже працює в умовах війни, логістичних обмежень і складної ситуації на світових ринках. Про це йдеться в офіційному листі УМП до голови НКРЕКП Юрія Власенка.

У зверненні зазначається, що проєкт рішення передбачає встановлення тарифу на передачу електроенергії на рівні 928,45 грн/МВт·год замість чинних 742,91 грн/МВт·год. Але окремі складові тарифу потребують додаткового перегляду – зокрема, прогнозне збільшення витрат на компенсацію технологічних втрат електроенергії на 87,7%.

Таке зростання не відповідає прогнозованому скороченню обсягів передачі електроенергії на 5,5% та базується на завищених прогнозах вартості електроенергії, кажуть у галузі і підкреслюють, що зазначені витрати можуть бути нижчими за умови використання більш консервативних ринкових прогнозів.

Також представники галузі висловили переконання, що збільшення фінансових витрат компанії має частково компенсуватися за рахунок міжнародного фінансування та державної підтримки, а не виключно через тариф. До того ж, за результатами перевірки НКРЕКП у 2025 році «Укренерго» отримало майже 3,5 млрд грн надлишкового доходу від діяльності з передачі електроенергії. Ці кошти можуть бути прямо направлені на покриття дефіциту.

В «Укрметалургпромі» також звертають увагу, що прогнозований обсяг передачі електроенергії зменшується на 5,5% – це свідчить про скорочення споживання, зокрема промисловими підприємствами. Додаткове фінансове навантаження може ще більше посилити цю тенденцію.

«Оптимальний тариф на послуги з передачі електричної енергії у 2026 році має залишатися на рівні чинного, не вище 742,91 грн/МВт·год», – резюмували в «Укрметалургпромі» і закликали НКРЕКП переглянути структуру витрат тарифу, щоб зберегти чинний рівень тарифу.

Раніше аналогічні звернення до регулятора щодо необхідності зберегти чинний тариф та переглянути окремі складові його структури оприлюднили галузеві об'єднання виробників феросплавів і підприємств електрометалургії, які також заявляли про ризик збільшення виробничих витрат для енергоємної промисловості.