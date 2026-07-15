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Експерт поставив під сумнів версію про зв'язок аукціонів із ціною на ринку «на добу наперед»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Експерт поставив під сумнів версію про зв'язок аукціонів із ціною на ринку «на добу наперед»
фото: Delo.ua

Лише 2,4% торгів: енергоексперт не погодився з версією про вплив довгострокових аукціонів на ціни РДН

Довгострокові аукціони державної генерації не могли стати визначальним фактором зміни цін на ринку «на добу наперед» (РДН), вважає енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Він наголосив, що обсяг електроенергії, який продається через цей механізм, становить лише 2,4% від загального ринку, а тому висновки про його вирішальний вплив на цінову динаміку потребують додаткової перевірки.

Він не погодився з припущенням голови парламентського комітету з питань енергетики Андрія Геруса про можливий вплив аукціонів довгострокових контрактів на обвал цін. За словами експерта, через цей механізм реалізується лише 2,4% від загального обсягу торгів, тому він не міг суттєво вплинути на ситуацію на РДН.

«На ціну електроенергії на РДН одночасно впливають сотні чинників, тому без детального аналізу робити висновки про маніпуляції передчасно», - наголосив Рябцев.

Експерт також нагадав, що в Україні вже працює механізм контролю за можливими зловживаннями на ринку. Адміністратор торгової платформи фіксує аномальну поведінку учасників і передає інформацію до НКРЕКП, яка проводить розслідування та визначає, чи були порушення. За його словами, у попередні роки регулятор як підтверджував факти маніпуляцій, так і визнавав окремі цінові коливання ринковими.

Рябцев зазначив, що механізм довгострокових контрактів поки що працює у пілотному режимі. Якщо він доведе свою ефективність, його можуть розширити, якщо ні — переглянути або обмежити. Крім того, обмеження розміру лотів запровадили для того, щоб мінімізувати ризик перепродажу електроенергії посередниками.

Нагадаємо, на думку аналітика ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'ї Орлової, попри дискусії навколо різкого падіння цін на ринку «на добу наперед» (РДН), результати аукціонів свідчать, що довгострокові контракти укладалися за ринковою ціною.

Теги: НКРЕКП електроенергія

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