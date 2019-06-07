Саакашвілі про пропозицію Кличка: На компроміс з принципами ми не підемо



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Відмову йти разом з Кличком на вибори Саакашвілі дипломатично пояснив небажанням своїх прихильників

Експрезидент Грузії та колишній очільник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі пояснив, чому він відмовився йти на парламентські вибори з мером Києва Віталієм Кличком.

«Більшість людей через Facebook сказали, що для них це був би компроміс стосовно принципів. Природно, що ми на це не підемо», - сказав Саакашвілі в відеозверненні.

Він впевнений, що пропозиція Віталія Кличка була щирою. «Це була рука допомоги, яку він протягнув, це було гідно», - оцінив Саакашвілі.

Але його прихильники вирішили, що на цей союз з «Ударом» йти не варто.

«Я не хотів приймати будь-які рішення без консультації з вами. Було багато тисяч коментарів на моє відео. Я вас почув. Нам на цей союз йти не треба, тому що в нас є чітка ідеологія, чітке розуміння, чіткі принципи… Ми ніколи не йшли на якісь компроміси на шкоду своїм принципам», - пояснив Міхо.

Нагадаємо, 4 червня Кличко заявив, що його партія «Удар» збирається брати участь в дострокових парламентських виборах і пропонує об’єднати зусилля команді Саакашвілі. «Я залишаюся лідером партії «Удар», а Саакашвілі пропоную стати головою партії», - озвучив пропозицію Кличко.

Потім з’явилася інформація, що Саакашвілі, ймовірно, відмовиться від пропозиції Віталія Кличка стати головою партії «Удар».

29 травня ексзаступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.