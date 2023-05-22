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Європейські регулятори оштрафували Meta на €1,3 мільярда: що відомо

glavcom.ua
Європейські регулятори оштрафували Meta на €1,3 мільярда: що відомо
Штраф Meta є найвищим штрафом, який будь-коли накладали на компанію за порушення GDPR
фото з відкритих джерел

Компанію Meta оштрафували на €1,2 млрд за передачу даних користувачів з ЄС до США

Європейські регулятори у сфері захисту персональних даних оштрафували компанію Meta на рекордну суму в €1,2 млрд за передачу даних користувачів з ЄС до США. Про це пише CNBC.

Рішення пов'язане зі справою, порушеною австрійським захисником приватності Максом Шремсом, який стверджував, що механізм передачі даних громадян ЄС до Америки не захищає європейців від стеження з боку США.

Кілька механізмів легальної передачі персональних даних між США та ЄС були оскаржені. Останній такий механізм, Privacy Shield, був скасований Європейським судом, найвищою судовою інстанцією ЄС, у 2020 році.

Ірландська комісія із захисту даних, яка контролює діяльність Meta в ЄС, стверджувала, що компанія порушила Загальний регламент захисту даних (GDPR), коли продовжувала надсилати персональні дані європейських громадян до США, попри рішення Європейського суду від 2020 року.

Мета використовувала механізм під назвою «стандартні договірні умови» для передачі персональних даних в ЄС та за його межі. Це не було заблоковано жодним судом ЄС. Ірландський наглядовий орган з питань захисту даних заявив, що ці положення були ухвалені Європейською комісією, виконавчим органом ЄС, разом з іншими заходами, реалізованими компанією Meta.

Однак регулятор заявив, що ці заходи «не враховують ризики для основних прав і свобод суб'єктів даних, які були визначені» європейським судом.

Ірландська комісія із захисту даних також наказала компанії Meta «призупинити будь-яку майбутню передачу персональних даних до США протягом п'яти місяців» з моменту винесення рішення.

Штраф у розмірі €1,2 мільярда, накладений на Meta, є найвищим штрафом, який будь-коли накладали на компанію за порушення GDPR. Попереднім найбільшим штрафом був штраф у розмірі €746 мільйонів, накладений на гіганта електронної комерції Amazon за порушення GDPR у 2021 році.

Meta заявила, що оскаржуватиме рішення та штраф.

«Ми оскаржуємо ці рішення і негайно звернемося до судів, які можуть призупинити терміни виконання, враховуючи шкоду, яку ці накази можуть завдати, в тому числі мільйонам людей, які користуються Facebook щодня», – заявили президент Meta з глобальних питань Нік Клегг і юридичний директор компанії Дженніфер Ньюстед.

Нагадаємо, санкції змусили російський уряд відкласти впровадження нових стандартів зв’язку 5G і 6G-Ready.

Згідно із документом, Росія планувала до 2030 року у всіх містах з населенням 100 тисяч створити комерційні мережі 5G і 6G на російському обладнанні. Водночас нова комунікаційна мережа спочатку мала б розроблятися для задоволення потреб: національних, адміністративних, оборони, безпеки та громадського порядку.

До слова, штат Монтана став першим у США, де місцева влада повністю заборонила використання китайського застосунку.

 

Теги: штраф Meta

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