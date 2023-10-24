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Віллу Шарія в Іспанії закидали коктейлями Молотова (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Віллу Шарія в Іспанії закидали коктейлями Молотова (відео)
фото: скріншот відео

Пропагандисту останнім часом надходили погрози у соцмережах та по телефону 

Минулого ночі віллу пропагандиста Анатолія Шарія та його родини в іспанській Таррагоні закидали коктейлями Молотова. Подробиці повідомило видання El Diario.

В публікації говориться, що це «один із найсерйозніших актів насильства», якого зазнав Шарій з того часу, як він приїхав до Іспанії. Зазначається, що пропагандист на початку жовтня цього року оприлюднив розслідування про нібито розповсюдження наркотиків в Україні та Європі, що може стати причиною нападу.

Видання підкреслило, що після цієї публікації Шарію та його родині почали надходити погрози вбивством у соцмережах та по телефону. В одному з дзвінків пропагандисту говорилося про погрози «кинути коктейль Молотова у вікно його дитини».

Пропагандиста у 2022 році затримували в королівстві на запит української влади. У жовтні того ж року в іспанському суді повідомили, що влада не отримала в строк від України документів у справі про екстрадицію Шарія і справа по видачі була закрита.

Нагадаємо, Анатолій Шарій володіє незадекларованою віллою в Іспанії вартістю мільйон євро, інформація про яку знаходиться у іспанському майновому реєстрі. Вілла розташована на морському березі в Каталонії в місті Рода-де-Бара, а пропагандист став її власником у 2019 році.

Зазначається, що в описі земельної ділянки та нерухомості сказано, що будинок складається з житлового поверху на 161 метр квадратний і підвалу на 69 метрів квадратних. При цьому навколо будинку є сад на 5,2 сотки.

Також «Главком» писав, що пропагандист Анатолій Шарій піде під суд за державну зраду – його звинувачують у співпраці із ФСБ. Офіс генпрокурора наголосив, що він з-за кордону організовує проросійські піар-акції і поширює антиукраїнську пропаганду. Служба безпеки України 6 липня повідомила нову підозру Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити підставні відео з допитів українських полонених

Теги: Іспанія Анатолій Шарій погрози пропагандист

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