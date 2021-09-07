Ще один соратник Зеленського розповів про неабиякі успіхи Лукашенка

Слідом за скандальним Євгеном Шевченком досвід Лукашенка хоче переймати і Данило Гетманцев

Депутат Верховної Ради від «Слуги народу», голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у Facebook вдався до вихваляння самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Коментуючи у своєму дописі заяву Петра Порошенка, що Зеленський стрімко рухається шляхом Лукашенка та закінчить так само, Гетманцев вирішив нагадати, що Лукашенко при владі вже 27 років на відміну від Порошенка, якого, на думку депутата, «з ганьбою відправили на політичну пенсію».

При цьому Гетманцев залишив поза увагою той факт, що Порошенко позбувся президентського крісла внаслідок демократичних та вільних виборів, а самопроголошений керівник Білорусі тримається при владі завдяки репресивному державному апарату, фальсифікаціям виборів та переслідуванню опозиції.

Гетманцев у своєму дописі також із захопленням розповідає про те, що 27 років Лукашенка при владі «принесли Білорусі добробут майже у два рази вищий, ніж унаслідок нечуваних реформ п'ятого президента». Проте політик не повідомляє, звідки він володіє інформацією щодо добробуту білорусів і не уточнює, чи всі вони поділяють його думку.

Замість цього голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики завершує свій допис патетичними словами про задачі, які ставить перед собою чинна влада.

«Переконаний, що в нашій країні не словами, а працею ми безумовно забезпечимо і пенсіонерам, і вчителям, і медикам належні стандарти життя.Попри «допомогу» колишніх вболівальників», – підсумовує він.

Нагадаємо, нещодавно народного депутата Євгена Шевченка виключили з фракції «Слуга народу» за підтримку політики невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Зазначимо, що Євген Шевченко їздив на зустріч до Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. У політичній силі повідомили, що Шевченка не делегували ні «Слуга народу», ні Міністерство закордонних справ чи Офіс президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.

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