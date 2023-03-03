Шмигаль розказав, як подолати корупцію на митниці
На митниці проведуть ротацію працівників та збільшать кількість пунктів пропуску
Кабінет Міністрів України розробив план заходів щодо реформування Державної митної служби. Про це сьогодні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції.
За словами прем'єра, план складатиметься із шести пунктів:
- загальна база даних із Європейським Союзом;
- збільшення пунктів пропуску та загальний контроль;
- ротація працівників;
- сканери;
- ризикоорієнтована система;
- діджиталізація та запровадження електронної черги в пунктах пропуску.
«Ці шість елементів реформи мають унеможливлять корупційні прояви на митниці», – зазначив Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що ДБР викрило на Львівській митниці мільйонну аферу із «порожніми фурами».
Також повідомлялося, що експосадовця столичної митниці підозрюють у крадіжці товарів на понад 40 млн грн.
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