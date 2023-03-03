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Шмигаль розказав, як подолати корупцію на митниці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шмигаль розказав, як подолати корупцію на митниці
фото з відкритих джерел

На митниці проведуть ротацію працівників та збільшать кількість пунктів пропуску

Кабінет Міністрів України розробив план заходів щодо реформування Державної митної служби. Про це сьогодні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції.

За словами прем'єра, план складатиметься із шести пунктів:

  • загальна база даних із Європейським Союзом;
  • збільшення пунктів пропуску та загальний контроль;
  • ротація працівників;
  • сканери;
  • ризикоорієнтована система;
  • діджиталізація та запровадження електронної черги в пунктах пропуску.

«Ці шість елементів реформи мають унеможливлять корупційні прояви на митниці», – зазначив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що ДБР викрило на Львівській митниці мільйонну аферу із «порожніми фурами».

Також повідомлялося, що експосадовця столичної митниці підозрюють у крадіжці товарів на понад 40 млн грн.

Теги: митниця Україна корупція Денис Шмигаль

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