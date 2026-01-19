Головна Країна Політика
Шмигаль анонсував зменшення тривалості відключень світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Шмигаль анонсував зменшення тривалості відключень світла
Шмигаль: Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Денис Шмигаль: Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім – у найбільш енергодефіцитних регіонах

Міністр енергетики Денис Шмигаль зустрівся з правлінням НЕК «Укренерго». Під час зустрічі вони опрацювали невідкладні завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля у Telegram.

За словами міністра енергетики, на зустрічі було опрацьовано такі завдання:

  1. Збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. «Очікуємо швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС», – наголосив Шмигаль.
  2. Реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із Заходу України на Схід. «Для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна», – йдеться у повідомленні.
  3. Зменшити кількість звітності та бюрократії, через вже впроваджені цифрові програми та інструменти, для прискорення прийняття ефективних антикризових рішень.
  4. Спільно з Державною спеціальною службою транспорту відпрацювати підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у зонах наближених до лінії фронту. Окремо пропрацювати захист підстанцій, як спеціальними укриттями, так і РЕБ та ППО.
  5. Максимально спростити підключення всієї розподіленої генерації. Когенераційні установки, потужні генератори. «Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім – у найбільш енергодефіцитних регіонах», – підкреслив міністр енергетики.

«Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей», – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, 19 січня через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Теги: Денис Шмигаль Міненерго енергетика відключення світла

Політика

Шмигаль анонсував зменшення тривалості відключень світла
Шмигаль анонсував зменшення тривалості відключень світла
Уповноважений президента з санкцій показав свого двійника (фото)
Уповноважений президента з санкцій показав свого двійника (фото)
Український ексміністр спільно з американцями з Гарварду пише «біблію про війну»
Український ексміністр спільно з американцями з Гарварду пише «біблію про війну»
«Розгляну з вдячністю». Ексглава МЗС відповів на питання, яку пропозицію зробив йому президент Зеленський
«Розгляну з вдячністю». Ексглава МЗС відповів на питання, яку пропозицію зробив йому президент Зеленський
Підготовка до виборів? Bloomberg розповів, як Зеленський шукає собі союзників
Підготовка до виборів? Bloomberg розповів, як Зеленський шукає собі союзників
«Сильна конфігурація». Ексглава МЗС Кулеба оцінив переговорну команду, яка замінила Єрмака
«Сильна конфігурація». Ексглава МЗС Кулеба оцінив переговорну команду, яка замінила Єрмака

