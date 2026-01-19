Шмигаль анонсував зменшення тривалості відключень світла

Шмигаль: Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават

Денис Шмигаль: Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім – у найбільш енергодефіцитних регіонах

Міністр енергетики Денис Шмигаль зустрівся з правлінням НЕК «Укренерго». Під час зустрічі вони опрацювали невідкладні завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля у Telegram.

За словами міністра енергетики, на зустрічі було опрацьовано такі завдання:

Збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. «Очікуємо швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС», – наголосив Шмигаль. Реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із Заходу України на Схід. «Для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна», – йдеться у повідомленні. Зменшити кількість звітності та бюрократії, через вже впроваджені цифрові програми та інструменти, для прискорення прийняття ефективних антикризових рішень. Спільно з Державною спеціальною службою транспорту відпрацювати підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у зонах наближених до лінії фронту. Окремо пропрацювати захист підстанцій, як спеціальними укриттями, так і РЕБ та ППО. Максимально спростити підключення всієї розподіленої генерації. Когенераційні установки, потужні генератори. «Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім – у найбільш енергодефіцитних регіонах», – підкреслив міністр енергетики.

«Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей», – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, 19 січня через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.