Шмигаль анонсував зменшення тривалості відключень світла
Денис Шмигаль: Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім – у найбільш енергодефіцитних регіонах
Міністр енергетики Денис Шмигаль зустрівся з правлінням НЕК «Укренерго». Під час зустрічі вони опрацювали невідкладні завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля у Telegram.
За словами міністра енергетики, на зустрічі було опрацьовано такі завдання:
- Збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. «Очікуємо швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС», – наголосив Шмигаль.
- Реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із Заходу України на Схід. «Для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна», – йдеться у повідомленні.
- Зменшити кількість звітності та бюрократії, через вже впроваджені цифрові програми та інструменти, для прискорення прийняття ефективних антикризових рішень.
- Спільно з Державною спеціальною службою транспорту відпрацювати підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у зонах наближених до лінії фронту. Окремо пропрацювати захист підстанцій, як спеціальними укриттями, так і РЕБ та ППО.
- Максимально спростити підключення всієї розподіленої генерації. Когенераційні установки, потужні генератори. «Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім – у найбільш енергодефіцитних регіонах», – підкреслив міністр енергетики.
«Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей», – підсумував Шмигаль.
Нагадаємо, 19 січня через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Читайте також:
- Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
- Міністерство внутрішніх справ… енергетики. Галущенко пішов, але залишився?
- У крайньому разі – зливайте воду! Чим загрожують морози -20°C і як не допустити новий Алчевськ?
- Як ефективно і безпечно зігрітися в умовах відсутності опалення – практичні поради
Коментарі — 0