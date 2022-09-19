Світ прощається з королевою Єлизаветою II – онлайн

У Британії сьогодні прощаються з королевою Єлизаветою II

Королева Єлизавета II перебувала на троні довгих 70 років і померла на 97 році життя 8 вересня

Сьогодні, 19 вересня, відбувається церемонія похорону королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві та урочиста служба у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Про основні події в останній день похоронного процесу королеви читайте у хроніці «Главкома».

Програма заходів

Офіційний державний похорон розпочнеться о 13:00 за Києвом у Вестмінстерському абатстві, куди тіло королеви перенесуть з Вестмінстер-холу у супроводі нового короля Карла III, а також принців Вільяма та Гаррі. Наприкінці відспівування о 13:55 в абатстві та по всій Британії відбудеться хвилина мовчання.

Потім труну буде доставлено до Віндзора. Піша процесія пройде до Арки Веллінгтон в Гайд-парку. Король і члени королівської родини також йтимуть за труною. У Арки Веллінгтона труну з тілом Єлизавети II перенесуть у катафалк, який потім вирушить до Віндзорського замку, де пройде похоронна церемонія в присутності лише найближчих родичів королеви.

Вшанування королеви

Сьогодні у Британії «День національної жалоби» і офіційний вихідний. Опівдні британці вшанують пам'ять королеви двома хвилинами мовчання. Над Лондоном сьогодні скасували усі польоти, аби очистити небо та зберегти тишу під час похорону королеви Єлизавети II. З самого ранку у Вестмінстерське абатство прибувають делегації з багатьох країн. Королівська сім'я запросила на похорон близько 500 людей.

На похорон вже почали прибувати перші лідери країн: Джо Байден та дружина Джилл, Емманюель Макрон та Бріжит Макрон, президент Ірландії та інші.

Зазначимо, що перша леді України Олена Зеленська уже прибула до Лондона, щоб бути присутньою на похороні королеви Єлизавети ІІ. Зеленська віддала шану покійній монархині у Вестмінстерській залі, в окремій зоні для VIP-персон разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Компанію Олені також склали Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Вадим Пристайко та його дружина Інна. Остання не стримувала сліз під час хвилини мовчання. Після відвідин залу з труною королеви перша леді України зустрілась з Кейт Міддлтон, принцесою Вельською.

Королева буде похована в Меморіальній каплиці короля Георга VI разом зі своїм чоловіком принцом Філіпом, який помер 9 квітня 2021 року.

Нагадаємо, у Лондоні очікують, що близько 1 млн людей відвідають центральний район міста у день похорону королеви Єлизавети II. Цей день стане одним із найзавантаженіших для транспортної мережі британської столиці.

Також повідомлялося, що церемонію поховання королеви Єлизавети ІІ 19 вересня транслюватимуть 125 кінотеатрів по всій Великій Британії.

Нагадаємо, королева Великої Британії померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II 13 вересня увечері доставили із Шотландії до Букінгемського палацу в Лондоні