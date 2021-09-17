Мендель знайшла нову роботу на каналі Ахметова

Щонеділі Юлія Мендель коментуватиме події, що відбуваються в Україні та світі

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель стане колумністом програми «Реальна політика з Євгеном Кисельовим» на каналі олігарха Ріната Ахметова «Україна 24». Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Як зазначає канал, відтепер щонеділі Юлія Мендель коментуватиме події, що відбуваються в Україні та світі.

«Багато людей сприймають Юлію Мендель як експрессекретаря президента. А насправді вона професійна журналістка з великим досвідом, працювала в багатьох іноземних ЗМІ, таких як New York Times або Politico. І це, включаючи роботу в Офісі президента, робить її думку цікавою та корисною для аудиторії», – сказав Євген Кисельов.

Юлія Мендель спеціально для програми готуватиме відеоколонку, де коментуватиме актуальні теми, висловлюватиме свою позицію і ділитиметься власною думкою. Дебют Мендель відбудеться 19 вересня о 22:00 в ефірі каналу «Україна 24».

Нагадаємо, телеканал «Україна 24» закрив перший сезон щотижневої інформаційно-аналітичної програми «Велика деолігархізація».Останній випуск програми, яку вела колишня прессекретарка президента Юлія Мендель, вийшов 4 вересня.

До слова, Мендель поскаржилася, що новому прессекретарю Зеленського працювати легше.

Також повідомлялося, що Мендель організовує платний тренінг: навчатиме ума-розума бізнесменів.

Раніше Мендель написала про «перший дзвоник» Зеленського та розсмішила соцмережі.

Нещодавно соцмережі вибухнули через чергову провокацію Мендель.

Згодом Мендель знайшла виправдання своєму скандальному вислову про «банани – майдани».

Раніше в українців викликало обурення ставлення Юлії Мендель до подій на Майдані, яке вона висловила у власній книзі.

Як відомо, нещодавно вона написала книгу «Кожен із нас президент». Примірник вона надіслала чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову. У своїй книзі Юлія Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».

Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.

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