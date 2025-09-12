Сибіга анонсував візит делегації польських військових до України

Сибіга: Ми готові ділитись нашим досвідом

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у четвер, 18 вересня, до України приїде делегація польських військових, аби переймати досвід українських захисників у збитті російських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

«Українська сторона повідомляла польську сторону завчасно, про прямування цих безпілотників в повітряний простір Польщі. Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі, для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими», – зазначив Сибіга.

Міністр додав, що на сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам. «Я нагадаю, що під час останньої атаки проти нас було застосовано близько 800 безпілотників. І подивіться на відсоток нашої ефективності. Тому наш досвід, на жаль, війна має і цю сторону, коли ми здобуваємо щоденний бойовий досвід, це теж і наш внесок у нашу спільну безпеку», – наголосив він.

Сибіга підкреслив, що партнери це розуміють і «ми готові ділитись нашим досвідом і працювати над мінімізацією нейтралізацією цих викликів, які становлять загрозу для нашого спільного безпекового простору».

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Як повідомлялося, український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.