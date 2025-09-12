Головна Країна Політика
search button user button menu button

Сибіга анонсував візит делегації польських військових до України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга анонсував візит делегації польських військових до України
Польські військові навчатимуться в Україні збивати російські дрони
фото: reuters

Сибіга: Ми готові ділитись нашим досвідом

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у четвер, 18 вересня, до України приїде делегація польських військових, аби переймати досвід українських захисників у збитті російських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

«Українська сторона повідомляла польську сторону завчасно, про прямування цих безпілотників в повітряний простір Польщі. Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі, для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими», – зазначив Сибіга.

Міністр додав, що на сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам. «Я нагадаю, що під час останньої атаки проти нас було застосовано близько 800 безпілотників. І подивіться на відсоток нашої ефективності. Тому наш досвід, на жаль, війна має і цю сторону, коли ми здобуваємо щоденний бойовий досвід, це теж і наш внесок у нашу спільну безпеку», – наголосив він.

Сибіга підкреслив, що партнери це розуміють і «ми готові ділитись нашим досвідом і працювати над мінімізацією нейтралізацією цих викликів, які становлять загрозу для нашого спільного безпекового простору».

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Як повідомлялося, український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Читайте також:

Теги: Польща Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Це підлаштувала Україна». Польський виклик для нас
«Це підлаштувала Україна». Польський виклик для нас
10 вересня, 21:48
Що показала світу атака дронами по Польщі?
Атака дронів по Польщі: що НАТО і Україна мають робити
Сьогодні, 16:01
Російські солдати марширують під час церемнії відкриття російсько-білоруських навчань «Захід-2021» у вересні 2021 року
Росія прагне перевірити НАТО за допомогою військових навчань «Захід». Ось що потрібно знати
Сьогодні, 18:00
Це вже третій візит Беати Майнль-Райзінгер в Україну
Глава МЗС Австрії прибула до Одеси
20 серпня, 13:28
Iceye – це світовий лідер галузі супутникових технологій SAR
Польща купила частку в компанії, яка продала Україні «народний супутник»
25 серпня, 11:23
Україна отримала найвищий рівень підтримки щодо вступу до ЄС
Чи підтримують поляки розширення ЄС і що думають про вступ України: опитування
4 вересня, 14:09
Близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць
Атака «шахедів» на Польщу: що відомо на цю хвилину
10 вересня, 08:18
«Це акт війни»: конгресмен США закликав Трампа жорстко відреагувати на атаку Польщі дронами
«Це акт війни»: конгресмен США закликав Трампа жорстко відреагувати на атаку Польщі дронами
10 вересня, 09:07
Сікорський нагадав Орбану на те, що Угорщина повинна перестати займати нейтральну позицію
Сікорський різко відреагував на заяви Орбана про вторгнення дронів РФ до Польщі
10 вересня, 20:22

Політика

Кабмін оновив правила для грального бізнесу
Кабмін оновив правила для грального бізнесу
Сибіга анонсував візит делегації польських військових до України
Сибіга анонсував візит делегації польських військових до України
Президент жартома порівняв Келлога з ППО (відео)
Президент жартома порівняв Келлога з ППО (відео)
Зеленський назвав головну ціль Путіна
Зеленський назвав головну ціль Путіна
У Раді з’явилася постанова про відкликання Куницького з правоохоронного комітету
У Раді з’явилася постанова про відкликання Куницького з правоохоронного комітету
В Україні з'явилося нове державне свято
В Україні з'явилося нове державне свято

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua