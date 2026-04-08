Естонія зупинила операцію російських хакерів через інтернет-мережі: деталі
Кіберфахівці перекрили доступ групі APT28 і усунули вразливості в мережах
Естонські спецслужби заявили про викриття і припинення кібероперації російських хакерів, які стежили за користувачами через зламані інтернет-роутери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу внутрішньої безпеки Естонії.
За даними відомства, операцію здійснював підрозділ російської розвідки APT28. Хакери використовували вразливості в мережевому обладнанні для доступу до трафіку користувачів і збору інформації.
У Kaitsepolitseiamet зазначили, що діяли у співпраці з міжнародними партнерами та змогли не лише локально припинити діяльність зловмисників, а й зробити внесок у глобальне стримування цієї групи. «Доклалися до глобального стримування діяльності підрозділу російської розвідки APT 28», – заявили у спецслужбі.
Фахівці усунули вразливості в естонських роутерах і перекрили доступ хакерам до скомпрометованих пристроїв. У відомстві також звернули увагу на попередження Федерального бюро розслідувань США щодо використання такого методу кібершпигунства.
Нагадаємо, що служба безпеки спільно з ФБР, контррозвідувальними органами Республіки Польща та правоохоронними органами ЄС провела скоординовану кібероперацію з нейтралізації розвідувальної діяльності ворога на території України та держав-партнерів.
