Естонія зупинила операцію російських хакерів через інтернет-мережі: деталі

Кіберфахівці перекрили доступ групі APT28 і усунули вразливості в мережах

Естонські спецслужби заявили про викриття і припинення кібероперації російських хакерів, які стежили за користувачами через зламані інтернет-роутери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу внутрішньої безпеки Естонії.

За даними відомства, операцію здійснював підрозділ російської розвідки APT28. Хакери використовували вразливості в мережевому обладнанні для доступу до трафіку користувачів і збору інформації.

У Kaitsepolitseiamet зазначили, що діяли у співпраці з міжнародними партнерами та змогли не лише локально припинити діяльність зловмисників, а й зробити внесок у глобальне стримування цієї групи. «Доклалися до глобального стримування діяльності підрозділу російської розвідки APT 28», – заявили у спецслужбі.

Фахівці усунули вразливості в естонських роутерах і перекрили доступ хакерам до скомпрометованих пристроїв. У відомстві також звернули увагу на попередження Федерального бюро розслідувань США щодо використання такого методу кібершпигунства.

APT28 (також відома як Fancy Bear) – одна з найбільш відомих хакерських груп, яку пов’язують із російською військовою розвідкою. Її неодноразово звинувачували в кібератаках проти урядових структур, медіа та міжнародних організацій у різних країнах світу. Останніми роками кібероперації із використанням побутових пристроїв, зокрема роутерів, стали одним із ключових інструментів шпигунства.

Нагадаємо, що служба безпеки спільно з ФБР, контррозвідувальними органами Республіки Польща та правоохоронними органами ЄС провела скоординовану кібероперацію з нейтралізації розвідувальної діяльності ворога на території України та держав-партнерів.