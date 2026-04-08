Естонія зупинила операцію російських хакерів через інтернет-мережі: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Естонія зупинила операцію російських хакерів через інтернет-мережі: деталі
Естонія зупинила кібершпигунство РФ
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Кіберфахівці перекрили доступ групі APT28 і усунули вразливості в мережах

Естонські спецслужби заявили про викриття і припинення кібероперації російських хакерів, які стежили за користувачами через зламані інтернет-роутери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу внутрішньої безпеки Естонії.

Естонія зупинила операцію російських хакерів через інтернет-мережі: деталі фото 1
скріншот: @kaitsepolitsei

За даними відомства, операцію здійснював підрозділ російської розвідки APT28. Хакери використовували вразливості в мережевому обладнанні для доступу до трафіку користувачів і збору інформації.

У Kaitsepolitseiamet зазначили, що діяли у співпраці з міжнародними партнерами та змогли не лише локально припинити діяльність зловмисників, а й зробити внесок у глобальне стримування цієї групи. «Доклалися до глобального стримування діяльності підрозділу російської розвідки APT 28», – заявили у спецслужбі.

Фахівці усунули вразливості в естонських роутерах і перекрили доступ хакерам до скомпрометованих пристроїв. У відомстві також звернули увагу на попередження Федерального бюро розслідувань США щодо використання такого методу кібершпигунства.

APT28 (також відома як Fancy Bear) – одна з найбільш відомих хакерських груп, яку пов’язують із російською військовою розвідкою. Її неодноразово звинувачували в кібератаках проти урядових структур, медіа та міжнародних організацій у різних країнах світу. Останніми роками кібероперації із використанням побутових пристроїв, зокрема роутерів, стали одним із ключових інструментів шпигунства.

Нагадаємо, що служба безпеки спільно з ФБР, контррозвідувальними органами Республіки Польща та правоохоронними органами ЄС провела скоординовану кібероперацію з нейтралізації розвідувальної діяльності ворога на території України та держав-партнерів.

Читайте також

Фіцо та Орбан втрапили у черговий скандал
Угорський військовий вказав можливі зв’язки Орбана і Фіцо з РФ та спровокував політичний скандал
4 квiтня, 21:45
Українські військові не вперше атакують завод у Брянській області
Генштаб підтвердив ураження підприємства на Брянщині, яке виробляє комплектуючі до ракет
1 квiтня, 18:29
За попередніми даними двоє людей постраждало
Удар по Харкову: російський дрон атакував житловий сектор у Холодногірському районі, є постраждалі
29 березня, 12:20
Йоган Вадефуль заявив, що Путін втягнувся у війну Ірану
Путін допомагає Ірану з ударами: у Німеччині назвали мету Кремля
27 березня, 19:21
Єврокомісія відсунула заборону нафти РФ на тлі нових ризиків
Єврокомісія відклала заборону імпорту російської нафти: причина
24 березня, 20:34
На початку 2022 року групи спеціального призначення ССО брали активну участь в обороні столиці
Битва за Київ: опубліковано нові кадри роботи ССО на початку вторгнення Росії (відео)
24 березня, 12:08
До Маріуполя приїхало багато будівельників з Росії
Росія оприлюднила цинічний план заселення України до 2045 року
17 березня, 17:47
Балерина Світлана Захарова
У Римі скасовано виступ російської балерини Захарової
17 березня, 17:26
Хакери можуть атакувати старі iPhone
Власників старих iPhone закликали терміново оновити систему: що сталося
12 березня, 15:19

Обіцяні Норвегією F-16 застрягли на ремонті: деталі
Обіцяні Норвегією F-16 застрягли на ремонті: деталі
Естонія зупинила операцію російських хакерів через інтернет-мережі: деталі
Естонія зупинила операцію російських хакерів через інтернет-мережі: деталі
У Феодосії пролунали вибухи: атаковано нафтобазу
У Феодосії пролунали вибухи: атаковано нафтобазу
США заявили про хвилю іранських кібератак на інфраструктуру
США заявили про хвилю іранських кібератак на інфраструктуру
РФ посилила інформаційні атаки: заява литовської армії
РФ посилила інформаційні атаки: заява литовської армії
Поїзд у Норвегії загорівся під час руху: подробиці (фото)
Поїзд у Норвегії загорівся під час руху: подробиці (фото)

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Сьогодні, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
