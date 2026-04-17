Львівський обласний центр контролю підтвердив смерть лікаря від отруєння небезпечною рослиною

Причиною смертельного отруєння спортивного лікаря у Львові стала рослина чемериця

Експерти Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб підтвердили випадок тяжкого отруєння дикорослою рослиною, що призвів до смерті відомого спортивного лікаря. Чоловік та його супутниця вжили в їжу отруйну чемерицю, помилково прийнявши її за їстівну черемшу, інформує «Главком».

Йдеться про загибель відомого львівського спортивного лікаря Зиновія Полянського.

«У Львові зафіксовано випадок тяжкого отруєння після вживання зелені, придбаної на ринку. Люди помилково прийняли смертельно небезпечну чемерицю за їстівну черемшу. Після споживання салату з рослини постраждалі були госпіталізовані з ознаками харчового отруєння. У подальшому стан одного з постраждалих різко погіршився – життя чоловіка обірвалося», – йдеться у повідомленні центру.

Як зазначається, зелень була придбана на одному з місцевих ринків. Постраждалі приготували з неї салат, після вживання якого обом стало зле. Одразу після госпіталізації стан чоловіка почав стрімко погіршуватися. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося. Жінка наразі залишається під наглядом лікарів. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.

У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб зауважили, що цей випадок є нагадуванням про небезпеку придбання та споживання дикорослих рослин без належної перевірки.

Чемериця містить токсичні речовини, які можуть спричинити тяжкі отруєння та смерть, тому експерти радять:

купувати зелень лише в офіційних торговельних закладах.

не збирати дикорослі рослини без достатніх знань про їхню безпечність.

у разі появи розладів в стані здоров'я – звертатися до лікаря.

«Главком» також зібрав інформацію, як розрізнити рослини та які перші ознаки харчового отруєння.

Нагадаємо, через випадкове отруєння рослиною помер відомий львівський спортивний лікар Зиновій Полянський. В лікарні Львова повідомили, що поружжя госпіталізували з попереднім діагнозом «отруєнням невідомою речовиною». Пізніше стало відомо, що отруєння сталося не черемшою, як думали спочатку, і не чемерицею, а пізньоцвітом осіннім (Colchicum autumnale). Це смертельно отруйна червонокнижна рослина, яка візуально дуже схожа на черемшу, але містить надзвичайно сильні токсини, від яких у сучасній медицині не існує протиотрути. За фактом трагедії поліція розслідує кримінальне провадження.

Нагадаємо, що в одному з дитсадків міста Сокаль на Львівщині сталося масове харчове отруєння. У всіх недужих малюків були симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів – середньої важкості.