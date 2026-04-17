Львівський обласний центр контролю підтвердив смерть лікаря від отруєння небезпечною рослиною

Лариса Голуб
Експерти попереджають, що чемерицю дуже легко сплутати з їстівною черемшею
Причиною смертельного отруєння спортивного лікаря у Львові стала рослина чемериця

Експерти Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб підтвердили випадок тяжкого отруєння дикорослою рослиною, що призвів до смерті відомого спортивного лікаря. Чоловік та його супутниця вжили в їжу отруйну чемерицю, помилково прийнявши її за їстівну черемшу, інформує «Главком».

Йдеться про загибель відомого львівського спортивного лікаря Зиновія Полянського.

«У Львові зафіксовано випадок тяжкого отруєння після вживання зелені, придбаної на ринку. Люди помилково прийняли смертельно небезпечну чемерицю за їстівну черемшу. Після споживання салату з рослини постраждалі були госпіталізовані з ознаками харчового отруєння. У подальшому стан одного з постраждалих різко погіршився – життя чоловіка обірвалося»,  – йдеться у повідомленні центру.

Як зазначається, зелень була придбана на одному з місцевих ринків. Постраждалі приготували з неї салат, після вживання якого обом стало зле. Одразу після госпіталізації стан чоловіка почав стрімко погіршуватися. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося. Жінка наразі залишається під наглядом лікарів. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.

У  Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб зауважили, що цей випадок є нагадуванням про небезпеку придбання та споживання дикорослих рослин без належної перевірки.

Чемериця містить токсичні речовини, які можуть спричинити тяжкі отруєння та смерть, тому експерти радять:

  • купувати зелень лише в офіційних торговельних закладах.
  • не збирати дикорослі рослини без достатніх знань про їхню безпечність.
  • у разі появи розладів в стані здоров'я – звертатися до лікаря.

«Главком» також зібрав інформацію, як розрізнити рослини та які перші ознаки харчового отруєння

Нагадаємо, через випадкове отруєння рослиною помер відомий львівський спортивний лікар Зиновій Полянський. В лікарні Львова повідомили, що поружжя госпіталізували з попереднім діагнозом «отруєнням невідомою речовиною». Пізніше стало відомо, що отруєння сталося не черемшою, як думали спочатку, і не чемерицею, а пізньоцвітом осіннім (Colchicum autumnale). Це смертельно отруйна червонокнижна рослина, яка візуально дуже схожа на черемшу, але містить надзвичайно сильні токсини, від яких у сучасній медицині не існує протиотрути. За фактом трагедії поліція розслідує кримінальне провадження.

Нагадаємо, що в одному з дитсадків міста Сокаль на Львівщині сталося масове харчове отруєння. У всіх недужих малюків були симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів – середньої важкості.

Читайте також

Богдан Сергеєв загинув під час атаки безпілотників
У Черкасах 14 квітня РФ вбила восьмирічного Богдана Сергеєва: деталі трагедії
15 квiтня, 19:13
Попередньо, йдеться про самогубство
У Чернігові знайдено мертвим поліцейського
10 квiтня, 18:28
На рингу Ойоко зробили штучне дихання, після чого доправили до лікарні
Кенійський боксер помер після програного поєдинку
3 квiтня, 15:55
Вбивство військового ТЦК у Львові, удар по Харкову. Головне за 2 квітня 2026
Вбивство військового ТЦК у Львові, удар по Харкову. Головне за 2 квітня 2026
2 квiтня, 21:37
Спадкоємець Helen Marlen Group відповідав за інновації та цифрову трансформацію в компанії
Помер син власників найдорожчих київських бутиків
27 березня, 07:05
Житель пошкодженого внаслідок обстрілу будинку на Сихові вивісив синьо-жовтий стяг
Львів після атаки РФ: у пошкодженому будинку чоловік вивісив український стяг
24 березня, 21:36
Фігуранту інкриміновано державну зраду
Убивство Парубія. Львівський суд почав розгляд справи
24 березня, 12:23
Рятувальники ліквідували загоряння
Трагедія в Харкові: жінка вистрибнула з 13-го поверху через пожежу
23 березня, 18:29
Нещодавно Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя
«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета
20 березня, 17:15

Житло, робота, послуги: Асоціація прифронтових громад пропонує уряду змінити політику підтримки ВПО
РФ вербує українських дітей через онлайн-ігри: поліція попередила батьків
Резонансна ДТП. Суд виніс вирок доньці нардепа Ар’єва
Масштабні обшуки у 15 областях: викрито схему з дровами для ЗСУ
Громада перейшла до ПЦУ, батюшка не віддав ключі від храму. Скандал на Чернігівщині
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
