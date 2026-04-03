Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Джамала розповіла, як її затримували в аеропорту за кордоном (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Співачка Джамала
фото: Instagram

За кордоном українська співачка опинилася в центрі небезпечного інциденту 

Українська співачка та переможниця «Євробачення» Джамала вперше розповіла про небезпечний інцидент, який стався з нею під час однієї з закордонних поїздок. Через оголошення артистки в розшук Росією, її затримали на кордоні та готували до депортації. В інтерв’ю Маші Єфросиніній співачка вперше поділилася деталями інциденту, інформує «Главком».

За словами Джамали, інцидент стався під час проходження паспортного контролю. Прикордонники спрацювали на російський ордер на арешт, який країна-агресор виписала заочно через активну проукраїнську позицію співачки та її виступи про злочини окупантів у Криму.

Джамала не розкриває, де саме це сталося, однак підтвердила, що їй заборонили в’їзд і повідомили про депортацію. Артистку утримували протягом доби, а також фотографували та знімали відбитки пальців. «Це було дуже страшно. Добре, що я була сама, без дітей», – зізналася Джамала.

Ситуацію вдалося владнати завдяки втручанню українського посольства, куди співачка змогла звернутися. Після цього випадку Джамала стала значно обережнішою: тепер перед поїздками вона обов’язково консультується щодо країн, які можуть бути лояльними до Росії.

«Главком» писав, як Джамала з сином замилували мережу виконанням «Щедрика». Українська співачка Джамала виконала різдвяну композицію «Щедрик». Акомпанував їй старший син Емір-Рахман. Зауважимо, що Джамала та Сеїт Бекір Сулейманов виховують трьох синів: у березні 2018 року у них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020 року – Селім-Гірай, а у травні 2024 року – Алім Сеїт-Бекір.

Читайте також:

Теги: Джамала аеропорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua