Джамала розповіла, як її затримували в аеропорту за кордоном (відео)

За кордоном українська співачка опинилася в центрі небезпечного інциденту

Українська співачка та переможниця «Євробачення» Джамала вперше розповіла про небезпечний інцидент, який стався з нею під час однієї з закордонних поїздок. Через оголошення артистки в розшук Росією, її затримали на кордоні та готували до депортації. В інтерв’ю Маші Єфросиніній співачка вперше поділилася деталями інциденту, інформує «Главком».

За словами Джамали, інцидент стався під час проходження паспортного контролю. Прикордонники спрацювали на російський ордер на арешт, який країна-агресор виписала заочно через активну проукраїнську позицію співачки та її виступи про злочини окупантів у Криму.

Джамала не розкриває, де саме це сталося, однак підтвердила, що їй заборонили в’їзд і повідомили про депортацію. Артистку утримували протягом доби, а також фотографували та знімали відбитки пальців. «Це було дуже страшно. Добре, що я була сама, без дітей», – зізналася Джамала.

Ситуацію вдалося владнати завдяки втручанню українського посольства, куди співачка змогла звернутися. Після цього випадку Джамала стала значно обережнішою: тепер перед поїздками вона обов’язково консультується щодо країн, які можуть бути лояльними до Росії.

