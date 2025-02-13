Скандал у Раді: Геращенко звинувачено в образливих словах на адресу Василевської-Смаглюк

За словами Василевської-Смаглюк, під час засідання парламенту представниця «ЄС» звернулася до неї грубо

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко звернулася до неї з фразою: «выйди вон отсюда». Про це нардепка зазначила на брифінгу.

За словами Василевської-Смаглюк, під час засідання парламенту представниця «ЄС» звернулася до неї зі словами: «выйди вон отсюда».

🇺🇦🏛У Раді новий скандал



Ольга Василевська-Смаглюк, членкиня партії "Слуга народу", звернулася до регламентного комітету, аби обмежити співголову фракції "ЄС", тому що Геращенко, буцімто, кинула їй «иди вон отсюда». pic.twitter.com/ekzVvGiRKl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 13, 2025

«Мені здається, що ми вже звикли до такої манери спілкування «ЄС» з колегами з інших фракцій. Нема сенсу нікуди звертатися, це просто такий метод її самовираження», – пояснила Василевська-Смаглюк, чому не звертатиметься до регламентного комітету щодо цієї ситуації.

До слова, сьогодні, 13 лютого, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково закрив засідання парламенту після того, як народні депутати заблокували трибуну через санкції РНБО проти лідера «ЄС» Петра Порошенка.

Раніше під час парламентського засідання між лідером «Європейської солідарності» Петром Порошенком та нардепом від фракції «Слуга народу» Богданом Яременком виник конфлікт, під час якого Порошенко послав Яременка «на три літери». Ба більше, він ледь не дійшов до бійки.