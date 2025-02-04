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Скільки грошей заробив Трамп на своїй криптовалюті: експерт шокував цифрою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Скільки грошей заробив Трамп на своїй криптовалюті: експерт шокував цифрою
Популярність криптовалюти від президента США та його дружини продовжує зростати
фото із відкритих джерел

Дональд Трамп заробив понад $802 млн на мемкоїні $Trump

Президент США Дональд Трамп заробив понад $802 млн з моменту запуску мемкоїну $Trump, представленого 18 січня 2025 року. Про це написав на сторінці X заявив керівник відділу продуктів біржі Coinbase Конор Гроган.

За словами експерта, зазначена ним сума включає таке:

  • $482 млн у USDC, TRUMP, SOL, відправлених на біржі;
  • $240 млн. ліквідності поза діапазоном, ці кошти знаходяться за межами встановленої ціни пулу, і $50 млн. –у діапазоні;
  • $29,3 млн у комісіях USDC.

Також Гроган зазначив, що не враховував $16 млрд у токенах Trump, які, як і раніше, утримує команда проєкту.

Експерт припустив, що не всі криптоактиви, надіслані на біржі, були продані. Однак він також зазначив, що не враховував деякі інші джерела надходжень, включаючи ті гаманці, в яких він не впевнений.

Скільки грошей заробив Трамп на своїй криптовалюті: експерт шокував цифрою фото 1

За словами Грогана, запуск $Trump перевершив реліз проєкту Bored Ape Otherside. Останній зібрав $466 млн. Це метавсесвіт, створений студією Yuga Labs, яка також є автором NFT-колекції Bored Ape Yach Club.

Мемкоїн – це криптовалюта, яка створюється як соціальний експеримент. Її ціна залежить від популярності того феномену, на базі якого вона створена. Наприклад, мемкоїни типу politifi – суміш слів politic (політичний) та finance (фінанси) – створюються на підтримку того чи іншого політичного діяча. Ціна мемкоїна залежить від рівня підтримки політика.

Нагадаємо, токен $Trump було запущено 18 січня 2025 року. Команда проєкту контролює 80% пропозиції. Незабаром після цього вийшов мемкоїн першої леді Меланії Трамп.

До слова, сайти, що продають товари під брендом президента США Дональда Трампа, почали приймати мемкоїн $Trump до оплати поряд з біткоіном та кредитними картками.

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Теги: Дональд Трамп політика фінанси криптовалюта

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