Нардеп-втікач Куницький повідомив про біду, яка його наздогнала в ТікТок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нардеп-втікач Куницький повідомив про біду, яка його наздогнала в ТікТок
Куницький заявив про блокування свого верифікованого акаунту в TikTok
Нардеп-втікач Куницький повідомив, що його акаунт в TikTok із 1,2 млн підписників заблоковано назавжди

Нардеп-втікач Олександр Куницький заявив про блокування свого верифікованого акаунту в TikTok, який мав понад 1,2 млн підписників і понад 20 млн лайків. За його словами, платформа назавжди заблокувала профіль через «численні порушення правил», а сам він звинувачує у цьому Службу безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Куницького.

«Служба безпеки України знищила мій верифікований канал у TikTok з 1,2М підписників. До зустрічі на YouTube!», – написав Куницький.

Хто такий Куницький і чому він за кордоном

Олександр Куницький – народний депутат від «Слуги народу», блогер, який став відомим завдяки відео з поліцейськими під ніком ZPSanek. У вересні 2024 року виїхав до США з короткостроковим відрядженням, але так і не повернувся до України. Його відсутність у парламенті призвела до припинення нарахування зарплати. 

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня 2024 року на підставі відрядження до США з метою «поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва». З того часу нардеп не повертався.

Зазначається, що у це відрядження він виїхав вже після того, як Державне бюро розслідувань у грудні 2023-го року почало розслідувати обставини його іншого виїзду за кордон, влітку 2023-го року – коли Куницький отримав від голови ВР дозвіл на виїзд у короткострокове робоче відрядження в Ізраїль, натомість повернувся лише за три тижні.

Як відомо, ще у грудні 2023 року Генпрокурор України Андрій Костін ініціював кримінальне провадження щодо народного депутата Олександра Куницького після оприлюднення журналістами інформації про його закордонні поїздки. Куницький влітку 2023 року поїхав у п’ятиденне відрядження в Ізраїль і повернувся майже за три тижні, побувавши у Флориді, – про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».

До слова, правоохоронці отримали повідомлення про побиття в центрі Києва. Потерпілий заявляє, що його вдарив народний депутат Олександр Куницький. Також у мережі з'явилося відео, де ймовірний потерпілий розповідає правоохоронцям про інцидент. Зокрема, на відео потрапив і сам Куницький, який показав правоохоронцям своє посвідчення депутата.

Олександр Куницький не вперше вже потрапляє в курйозні ситуація. Раніше він та нардеп-втікач Артем Дмитрук потрапили в скандал, побивши хлопця.

Як повідомлялося, Олександр Куницький побився з Миколою Тищенком у приміщенні Верховної Ради.

