Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нардеп Гетманцев пропонує втричі збільшити акциз на автогаз

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардеп Гетманцев пропонує втричі збільшити акциз на автогаз
Голова комітету Ради заявив, що для нього питання підняття акцизу на автогаз вирішене
фото з відкритих джерел

Це вже друга спроба переглянути акциз на скраплений газ у поточному році

Верховна Рада обговорює питання збільшення акцизу на скраплений газ – пропонується збільшення ставки акцизу більш ніж утричі – з поточних €52/1000 л до €169/1000 л. Про це пише «Нафторинок» із посиланням на джерело в парламенті.

Повідомляється, що в рамках засідання податкового комітету Ради нардеп Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, розповів про збільшення ставки на автогаз.

«Для мене питання підняття акцизу на газ вирішено», – заявив він.

Голова комітету зазначив, запропонована ставка в €169/1000 л є замалою, тому її ймовірно буде переглянуто в майбутньому. На питання щодо забезпечення військових балонним газом (дешевим та доступним з точки зору маскування через відсутність диму), Гетманцев заявив, що не бачить в цьому проблеми і додав, що «можна поставити бензинову горілку».

Йому апелював представник Мінфіну, який сказав, що уряд розглядає скраплений газ, як альтернативний вид пального. За потреби гармонізувати ставки до європейських, відповідно директивам ЄС ставка на скраплений газ, за його словами, має бути €68/1000 л, а на бензини €359/1000 л.

Зазначається, що це друга у цьому році спроба збільшити акциз на скраплений газ. Перед збільшенням податків на пальне на довоєнні ставки з 1 липня 2023 року у ЗМІ та соцмережах розповсюджували меседжі про «необхідність підняття ставок на газ», а в парламенті зареєстровали законопроєкт №9348, яким пропонувалось підняти акциз до €129,5/1000 л.

Також «Главком» писав, що пальне буде дорожчати до кінця 2023 року. Однак уже наступного року ціни стабілізуються, про що йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України за жовтень 2023 року.

Теги: Верховна Рада акциз пальне Данило Гетманцев

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховний суд постановив: Рада незаконно відсторонила Гео Лероса від засідань
Верховний суд постановив: Рада незаконно відсторонила Гео Лероса від засідань
9 листопада, 17:13
Забезпечується відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів та підрозділів ДСНС
Відстрочка мобілізації працівників ДСНС: Рада ухвалила закон
8 листопада, 18:20
Камишин повідомив, що ще в 2023 році додатково буде направлено 13 млрд грн на закупівлю артилерійських систем, 13 млрд грн – на закупівлю дронів
Рада вилучила військовий ПДФО з місцевих бюджетів: Камишин назвав переваги
8 листопада, 17:05
Віталій Коваль може бути призначений на посаду голови Фонду державного майна України
Парламент отримав подання Шмигаля про призначення нового голови Фонду держмайна
8 листопада, 16:14
Двох депутатів, обраних від «Слуги народу», було покарано. Чи законно?
Драма Лероса та Третьякової. Чи визнає Верховний суд, що у парламенті диктатура? правосуддя
8 листопада, 15:46
Зеленський запропонував розірвати консульську угоду між Україною та РФ
Зеленський запропонував розірвати консульську угоду між Україною та РФ
31 жовтня, 20:14
Лише за минулий рік на атакованому підприємстві виготовили понад 7 млн тонн пальног
Нафтопереробний завод у Краснодарському краї атакували дрони СБУ – джерело
29 жовтня, 18:32
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
19 жовтня, 18:56
Рада ухвалила в першому читанні проєкт держбюджету-2024
Рада ухвалила в першому читанні проєкт держбюджету-2024
19 жовтня, 13:22

Економіка

Нардеп Гетманцев пропонує втричі збільшити акциз на автогаз
Нардеп Гетманцев пропонує втричі збільшити акциз на автогаз
Заява ДТЕК: компанія давно позбулася всіх активів в Росії
Заява ДТЕК: компанія давно позбулася всіх активів в Росії
Щоб розв’язати проблему боргів на енергоринку, Мінфін має виконати розпорядження уряду, – експерт
Щоб розв’язати проблему боргів на енергоринку, Мінфін має виконати розпорядження уряду, – експерт
В Україні подешевшали бензин та дизель: які зараз ціни на АЗС
В Україні подешевшали бензин та дизель: які зараз ціни на АЗС
Голова Федерації металургів: Замість підвищувати тарифи, «Укренерго» потрібно провести переговори з кредиторами
Голова Федерації металургів: Замість підвищувати тарифи, «Укренерго» потрібно провести переговори з кредиторами
Через війну п’ята частина українських земель непридатна до використання
Через війну п’ята частина українських земель непридатна до використання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
У німецьких супермаркетах дефіцит деяких продуктів, й ось чому
11K
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
8148
Про Ірину Фаріон. Не промовчу!
5757
Притула розповів про «втому від війни»: відповідь військових не забарилася
4658
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4656
Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»

Новини

ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту