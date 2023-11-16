Нардеп Гетманцев пропонує втричі збільшити акциз на автогаз

Голова комітету Ради заявив, що для нього питання підняття акцизу на автогаз вирішене

Це вже друга спроба переглянути акциз на скраплений газ у поточному році

Верховна Рада обговорює питання збільшення акцизу на скраплений газ – пропонується збільшення ставки акцизу більш ніж утричі – з поточних €52/1000 л до €169/1000 л. Про це пише «Нафторинок» із посиланням на джерело в парламенті.

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Повідомляється, що в рамках засідання податкового комітету Ради нардеп Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, розповів про збільшення ставки на автогаз.

«Для мене питання підняття акцизу на газ вирішено», – заявив він.

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Голова комітету зазначив, запропонована ставка в €169/1000 л є замалою, тому її ймовірно буде переглянуто в майбутньому. На питання щодо забезпечення військових балонним газом (дешевим та доступним з точки зору маскування через відсутність диму), Гетманцев заявив, що не бачить в цьому проблеми і додав, що «можна поставити бензинову горілку».

Йому апелював представник Мінфіну, який сказав, що уряд розглядає скраплений газ, як альтернативний вид пального. За потреби гармонізувати ставки до європейських, відповідно директивам ЄС ставка на скраплений газ, за його словами, має бути €68/1000 л, а на бензини €359/1000 л.

Зазначається, що це друга у цьому році спроба збільшити акциз на скраплений газ. Перед збільшенням податків на пальне на довоєнні ставки з 1 липня 2023 року у ЗМІ та соцмережах розповсюджували меседжі про «необхідність підняття ставок на газ», а в парламенті зареєстровали законопроєкт №9348, яким пропонувалось підняти акциз до €129,5/1000 л.

Також «Главком» писав, що пальне буде дорожчати до кінця 2023 року. Однак уже наступного року ціни стабілізуються, про що йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України за жовтень 2023 року.