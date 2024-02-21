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Коли народи в Європі не знаходять спільної мови, тоді радіє Москва – Зеленський

Катерина Іванова
glavcom.ua
Коли народи в Європі не знаходять спільної мови, тоді радіє Москва – Зеленський
Зеленський: «Ми маємо максимально прагматично робити все, щоб і Україна, і кожен із наших партнерів ставали сильнішими, щоб ми могли захищатися від російського зла»
фото: Офіс президента України

Президент наголосив, що для України є важливою політика сусідства та відносини із партнерами у Євросоюзі

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський підвів підсумки 21 лютого. Зокрема, подякував Повітряним силам за роботу, прокоментував ситуацію на польсько-українському кордоні та повідомив про нові безпекові угоди.

Очільник держави виокремив результати роботи Повітряних сил щодо збиття російських військових літаків: «Сім бойових літаків – російських «сушок» – за тиждень. Я дякую вам, наші воїни, за влучність. Одне з головних завдань цього року для нашої держави – якраз захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів».

Володимир Зеленський наголосив, що для України є важливою політика сусідства та відносини із партнерами у Євросоюзі. Він зауважив, що український принцип – це прагматизм. Саме прагматично Україна має підходити до розв’язання соціальних та економічних проблем – без зайвої політизації, без маніпуляцій відносинами між державами й народами. Зокрема, це стосується безпосередньо відносин із Польщею

«Я запропонував сьогодні нашим партнерам у Польщі заради спільних інтересів розв’язати наявні проблеми на кордоні. Наш уряд, усі наші інституції готові до зустрічей і діалогу. Я готовий приєднатися до цих зустрічей. Дуже важливо, щоб і Єврокомісія була в діалозі. Нам усім потрібен результат. І тим паче, коли нашим державам і народам у Європі так чи інакше загрожує російська агресія», – підкреслив президент.

На його думку, коли українці та поляки чи будь-хто інший у нашій Європі не знаходить спільної мови між собою, від цього радіє лише Москва.

Також Зеленський повідомив про нові безпекові угоди з партнерами. Ці угоди пов'язані з підтримкою українських воїнів та з фінансовими гарантіями для держави. Додатково вони стосуються політичної взаємодії, яка наближає Україну, суспільство – до більших можливостей.

Наприкінці звернення очільник держави акцентував увагу щодо ситуації на фронті.

«Ласточкине, Авдіївський напрямок. Новомихайлівка, Мар’їнський напрямок. Синьківка, Купʼянський напрямок. Роботине, Запорізький напрямок. Найбільша активність російських штурмів за цю добу. І максимальна важлива стійкість та хоробрість наших воїнів. Дякую всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях. Маємо досягти наших українських цілей. Маємо перемогти», – підкреслив президент.

Володимир Зеленський подякував кожному й кожній, хто працює заради України та оборони і наголосив, що вірити в Україну – це вірити в себе та працювати на спільну силу.

Нагадаємо, Арахамія розповів деталі зустрічі Зеленського з фракцією «Слуга народу». 

Стало відомо, що Зеленський проведе конференцію військово-політичного керівництва.

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Теги: Москва президент Україна Володимир Зеленський українці політика агресія Єврокомісія

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