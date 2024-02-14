США передали Україні партію техніки для розмінування вартістю (фото)

Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення Росії

Сполучені Штати Америки надали Україні нову партію автомобілів та спеціальної техніки для розмінування деокупованих регіонів країни. Про це повідомляє посол США в Україні Бріджит Брінк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення Росії», – йдеться у повідомленні посла США в Україні.

Зазначається, що передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп для розмінування, щоб прискорити відновлення деокупованих регіонів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Брінк також повідомила, що зустрілася з міністром фінансів України Сергієм Марченком. Обговорювали подальшу фінансову підтримку України. Крім того, піднімали питання контролю та звітності з боку України щодо американської допомоги.

Як повідомлялося, сьогодні Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників.

Президент США Джо Байден привітав схвалений Сенатом законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України і закликав Палату представників затвердити його.

Як відомо, Сенат США провів серію процедурних кроків щодо законопроєкту H.R.815, наблизившись впритул до основного голосування щодо ухвалення законодавчої ініціативи з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню на понад $95 млрд. Найближчими днями планується голосування за пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

До слова, законопроєкт з допомогою Україні на 60 млрд доларів, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.