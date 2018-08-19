Скоцик і Коломойський домовилися про злиття Аграрної партії і «Укропу», - політолог



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Частина членів Аграрної партії вже знають про ці плани, каже політолог Тарас Семенюк

Джерела однієї з обласних організацій партії «Укроп» повідомляють, що люди Коломойського і Віталія Скоцика тривалий час вели переговори і дійшли згоди про сценарії розколу Аграрної партії з подальшим злиттям однієї частини Агропартіі з партією «Укроп». Про це повідомив політолог Тарас Семенюк, повідомляє «112 канал».

За інформацією з джерел стало відомо, що частина членів Аграрної партії вже знають про ці плани і виступають проти будь-яких союзів з Коломойським або іншими олігархами, як і з їх політичними проектами.

Станом на 20 серпня лідерами обласних організацій аграрної партії ініційована зустріч в Києві, де буде обговорюватися питання про домовленості Віталія Скоцика з людьми олігарха Коломойського. Поки достовірно не відомо, чи буде сам Віталій Скоцик присутнім на зустрічі.

Про конфлікт в Аграрній партії України може говорити й те, що в п'ятницю, 15 серпня, з офіційного сайту Аграрної партії було видалено рішення політради партії від 15 серпня 2018 року, в якому повідомлялося про проведення чергового з'їзду партії 22 вересня для обговорення виборчої стратегії і прийняття ключових рішень.

Нагадаємо, у минулому році Аграрна партія стала лідером за коштами, які були залучені від фізичних та юридичних осіб. Загальна сума внесків, враховуючи обласні осередки партії – майже 16 млн грн. Такі дані вказані у фінансовому звіті партії за 2017 рік.

Голова Аграрної партії Віталій Скоцик отримує зарплатню на посаді керівника політсили у розмірі близько 12 тис. гривень у місяць. Такі дані вказані у фінзвіті партії за 2017 рік.