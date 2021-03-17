«Слуги народу» занепокоєні «недружньою мовою» з боку «Батьківщини»

Олександр Корнієнко: Ми, як кажуть на Заході, deeply concerned, трохи занепокоєні

Голова партії «Слуга народу» посперечався з представником партії Тимошенко під час обговорення можливого створення коаліції

Народний депутат та голова партії «Слуга народу»Олександр Корнієнко і Валентин Наливайченко з «Батьківщини» в ефірі каналу «Україна 24» прокоментували можливість коаліції своїх політичних сил.

«Офіційно ніяких листів від «Батьківщини» не надходило. Публічна комунікація з використанням термінів «безлика маса невігласів» від лідера фракції, яка пропонує себе і свою політсилу в коаліцію... не думаю, що це дружня мова, яка нас наблизить до результативних переговорів. Щодо коаліції можуть бути різні розмови, ми неодноразово коментували, що говорити треба про принципи, програми, що в них є схожого, поки я бачу одні протилежності. Позиція щодо земельної реформи стала таким наріжним каменем», – сказав Корнієнко.

Наливайченко зазначив, що його фракція «відстоює позицію громадян України».

«Ми відстоюємо одне – позицію громадян України, щоб не допустити відчуження земель іноземним юридичним особам, а така загроза є в чинному законопроєкті. Щоб не прибирали родючий прошарок, щоб дістатися до надр. Ми б'ємося за кожен клаптик землі, а не проти громадян і опонентів», – сказав Наливайченко.

Корнієнко на це відповів, що є «недружня мова» з боку «Батьківщини».

«Ми, як кажуть на Заході, deeply concerned, трохи занепокоєні», – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, 15 березня лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що пропозиція про коаліцію у Верховній Раді «залишається на столі» у «Слуги народу».

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, з ким готова до союзу партія «Слуга народу».

Після цього Тимошенко, відповідаючи на питання про можливе створення коаліції з фракцією «Слуга народу» і депутатською групою «Довіра» сказала: «Я вважаю, що зараз повинні зібратися всі національні сили без винятку, і об'єднатися для того, щоб Україну повернути на шлях розвитку, заперечення, становлення ... Ось навколо цього потрібно об'єднуватися. Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, всеосяжне об'єднання, заради того, щоб врятувати Україну та українську націю, ми будемо в цьому брати участь».

Нагадаємо, 29 січня президент Володимир Зеленський у свіжому відеозверненні порівняв лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко із «найшвидшою істотою на планеті».

Зокрема, Зеленський назвав намір Тимошенко провести референдум з п’яти питань «політичним перевзуванням».

Згодом Тимошенко відреагувала на закиди президента Володимира Зеленського.