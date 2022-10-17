ЄС шукає докази участі Ірану у війні в Україні, – Боррель

У зустрічі міністрів закордонних справ ЄС візьме участь очільник українського міністерства Дмитро Кулеба

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз шукає конкретні докази будь-якої участі Ірану у війні Росії проти України. Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі, передає Reuters.

«Ми будемо шукати конкретні докази участі (Ірану в українській війні, – ред.)», – сказав Боррель.

Боррель також повідомив, що в зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі візьме участь український міністр Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди.

Додамо, що Україна позбавила акредитації посла Ірану.