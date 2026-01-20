Головна Країна Політика
Глава держави розкритикував роботу Повітряних сил та пообіцяв висновки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент, коментуючи збиття ворожих «шахедів» наголосив, що організація роботи Повітряних сил «повинна бути іншою»

Президент України Володимир Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ. Він наголосив, що протидія російським атакам має бути іншою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За словами українського лідера, багато сил було залучено до протидії російським повітряним атакам, зокрема дрони-перехоплювачі, винищувачі F-16 та мобільні вогневі групи, але організація роботи Повітряних сил повинна бути іншою.

«Окремо розібрали цю ситуацію з міністром оборони. Висновки будуть», – наголосив президент.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня окупанти атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-300», 15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання п'яти ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

До слова, під час атаки 20 січня росіяни атакували вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об’єктів Чорнобильської зони відчуження. Наразі усі об'єкти Чорнобильської атомної електростанції заживлені від об'єднаної енергосистеми України.

Як повідомлялося, з жовтня 2025 року Російська Федерація пошкодила 8,5 ГВт генеруючих потужностей України, зокрема тепло- та гідроенергостанції. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що для покриття дефіциту Україна наразі імпортує рекордний обсяг електроенергії з Європи – 1,9 ГВт.

Теги: Володимир Зеленський системи ППО Повітряні сили ЗСУ

